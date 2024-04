Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Theo dõi Báo Nghệ An trên

* Sáng 22/4, tại TP. Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trọng thể khai mạc Kỳ họp thứ 19 - kỳ họp chuyên đề để kịp thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tạo cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý điều hành Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

* Tại kỳ họp HĐND tỉnh đã thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên năm học 2023-2024 cho Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 22/4, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án Đường dây 500kV mạch 3 (đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An).

Đoàn công tác kiểm tra, nghe báo cáo về tiến độ công trình. Ảnh: Diệp Thanh

* Sáng 22/4, tại Trường Trung học cơ sở Trường Thi (thành phố Vinh), Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Lễ phát động Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Nghệ An lần thứ VI năm 2024.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ phát động. Ảnh: Minh Quân

* Toàn tỉnh có hơn 15.476 ha rừng thông dễ cháy, tuy nhiên hàng năm việc phát dọn thực bì chỉ đạt trên 3.000 ha, còn tới hơn 12.000 ha thông chưa được phát dọn, nguy cơ cháy rừng rất cao trong mùa nắng nóng.

Xử lý thực bì rừng thông ở huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

* Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.