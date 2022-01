Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/1

* Sáng 23/1, tại TP. Vinh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An phối hợp với Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy, Xuân bình an”. Dự và chung vui với người lao động tại chương trình có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sáng kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức chương trình Tết sum vầy trong mấy năm nay. Đây đã trở thành nét đẹp văn hóa, là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự, chung vui với công nhân, người lao động mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trò chuyện, thăm hỏi tình hình đời sống, lương thưởng của công nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 23/1, tại thành phố Vinh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An phối hợp Báo Tiền Phong, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện "Chủ nhật đỏ lần thứ XIV - năm 2022", thu hút trên 1.200 cán bộ, công viên chức và nhân dân tham gia.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham gia hiến máu tại ngày hội. Ảnh: Thu Hương

* Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 22/1/2022 đến 18h00 ngày 23/1/2022, Nghệ An ghi nhận 387 ca dương tính mới với COVID-19.

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh minh họa: Thành Cường

* Vào hồi 07h30’ ngày 23/1, Trung tâm Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an Nghệ An nhận được tin báo có người nghi nhảy cầu tự vẫn tại khu vực Cầu Hiếu 2, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa. Hiện lực lượng đang triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng triển khai phương án tìm kiếm. Ảnh: Chu Minh

* Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT – Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bàn giao 2 đối tượng tàng trữ trái phép pháo và tang vật cho Công an huyện Diễn Châu để xử lý theo quy định của pháp luật.