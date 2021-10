Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/10

* Sáng 23/10, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận tổ về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).



Tại phiên làm việc trực tuyến từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến 62 điểm cầu trong cả nước, Quốc hội đã nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Tiếp đó, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ.

Toàn cảnh phiên họp tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Ngày 23 /10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 24 giờ (từ 18h00 ngày 22/10 đến 18h00 ngày 23/10), Nghệ An ghi nhận 27 ca dương tính mới với Covid-19. Trong đó, có 01 ca cộng đồng tại TP Vinh, 26 ca đã được cách ly từ trước (25 ca từ các tỉnh miền Nam về, 01 ca là F1).

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Thành Cường

* Sau khi UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về một số biện pháp để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách ở Nghệ An đã sôi động trở lại.

Theo Thông báo 3688/TB-SGTVT ngày 22/10/2021 của Sở GTVT, kể từ ngày 22/10, hoạt động lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh, liên tỉnh được phép tổ chức bình thường ở các cấp độ dịch.

Hoạt động bốc, dỡ và vận chuyển hàng hóa tại Bến xe chợ Vinh diễn ra khá tấp nập. Ảnh: Tiến Đông

* Ban Quản lý dự án 6 - đơn vị được Bộ Giao thông Vận tải giao đại diện chủ đầu tư, đang chỉ đạo các đơn vị xây dựng khẩn trương dồn lực thi công cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu; có mặt bằng “sạch” đến đâu tăng tốc đến đó, quyết tâm đảm bảo đúng tiến độ mà Bộ GTVT đặt ra.

Máy móc rầm rộ thi công trên tuyến đường cao tốc. Ảnh: Văn Trường

* Sáng 23/10, Trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022.

Trước đó chưa lâu, nhà trường đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 889 sinh viên, trong đó tỷ lệ đạt khá giỏi là 94,8%. Trong năm học có 20 đề tài cấp cơ sở, có 8 giảng viên tham gia 4 đề tài được công nhận Sáng kiến cấp tỉnh; 3 công trình được giải Sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Nghệ An. Hoàn thành công tác đánh giá ngoài và được chứng nhận đạt chất lượng kiểm định cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Khen thưởng cho sinh viên thủ khoa kỳ thi tuyển sinh năm 2021. Ảnh: Thanh Lê

* Ngày 23/10, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An vừa phối hợp Công an xã Nghi Thịnh tiến hành triệu tập 1 trường hợp sử dụng xã hội Facebook đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, ngày 21/10, qua công tác rà soát trên mạng xã hội, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện trang Facebook cá nhân N.H.V đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19. Nội dung bài viết là "Toang rồi mọi người ơi, Nghi Thạch cả UBX bị F0 rồi". Sau khi được đăng tải, nội dung sai sự thật đã gây hoang mang, lo lắng tới quần chúng nhân dân.