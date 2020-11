Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/11

* Sáng 23/11, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Hậu Giang do đồng chí Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn.



Tại cuộc làm việc, đoàn công tác tỉnh Hậu Giang đã nghe các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư năm 2020 và giai đoạn 2015 - 2020, định hướng thời gian tới của tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo hai tỉnh cùng các sở, ngành dự cuộc làm việc đã trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác thu hút đầu tư, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; giải pháp xây dựng, phát triển hạ tầng khu công nghiệp; công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp; hỗ trợ, khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp;…

Bên cạnh đó, hai tỉnh cũng trao đổi, tìm hiểu về công tác phát triển nguồn nhân lực; cải cách hành chính, đặc biệt là nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính; cơ chế, chính sách để huy động, phát huy nguồn lực, nhất là nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước hiệu quả để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; cách làm hay trong công tác giảm nghèo;…

Đoàn công tác tỉnh Hậu Giang do đồng chí Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn trao hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do mưa lụt vừa qua. Ảnh: Thành Duy