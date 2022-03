Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

* Sáng 23/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thảo luận, đánh giá 1 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bàn Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Nghe và cho ý kiến nhiều nội dung khác như: Dự thảo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/3/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng tỉnh Nghệ An"...



Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* UBND tỉnh ban hành Công văn yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

UBND tỉnh yêu cầu các đại lý xăng dầu chủ động nguồn hàng cung ứng thị trường. Ảnh TH

* Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 22/3/2022 đến 06h00 ngày 23/3/2022, Nghệ An ghi nhận 2.143 ca dương tính mới với Covid-19. Trong đó có 649 ca cộng đồng, 1.494 ca đã được cách ly từ trước (1494 ca là F1).

Lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19. Ảnh: Q.A

* Trên đường đi chợ chị Phan Thị Thu, trú tại làng Nam, xã Hưng Tân (Hưng Nguyên) nhặt được chiếc ví trong có nhiều giấy tờ quan trọng và 50 triệu đồng tiền mặt, chị đã nhờ công an liên hệ với người đánh rơi để trả lại.

Chị Thu đến trụ sở Công an xã Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên) nhờ liên hệ với người đánh rơi để trả lại. Ảnh: CTV

* Mặc dù mùa du lịch đã cận kề, tuy nhiên tại bãi biển Diễn Thành, huyện Diễn Châu vẫn tồn đọng lượng lớn rác thải, cần được thu gom, xử lý kịp thời để đảm bảo môi trường, phục vụ du khách.

Theo người dân sống cạnh khu vực này cho biết, lượng rác ùn ứ diễn ra cả tuần nay, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân cũng như du khách khi về với biển trong những ngày qua. Ảnh: P.V

* Khoảng 1h30 ngày 23/3, một số người dân phát hiện 1 chiếc xe máy dưới kênh nước N28, thuộc xóm Tâm Tiến, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu. Tiến hành kiểm tra, người dân phát hiện ngoài chiếc xe máy bị ngâm nước, còn có thi thể một người đàn ông.