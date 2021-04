Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

* Sáng 23/4, tại TP. Vinh, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng UBND tỉnh Nghệ An tượng đồng chân dung Bác Hồ. Phát biểu tại Lễ trao tặng, Thiếu tướng Bùi Hải Sơn bày tỏ, với tình cảm đặc biệt, gắn bó truyền thống giữa Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An, việc trao tặng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là vinh dự, tình cảm của cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Bộ Tư lệnh đối với quê hương Bác Hồ.



Thiếu tướng Bùi Hải Sơn - Quyền trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh (tượng bán thân, cao 1,6m, nặng khoảng 550 kg) cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Kết luận phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các cấp, ngành thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, triển khai thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, cùng với phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn cảnh phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2021. Ảnh: Phạm Bằng

* Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 4, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 30,24% so với cùng kỳ năm 2020. Lượng khách du lịch đến Nghệ An trong tháng bắt đầu tăng nhanh, trong tháng 4 ước đạt 337.369 lượt. Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 5.862,7 tỷ đồng, đạt 41,8% dự toán. Trong đó, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước thực hiện 583,5 tỷ đồng, đạt 46,7% dự toán, tăng 79,3% so với cùng kỳ.

Một góc biển Cửa Lò. Ảnh tư liệu * Nghệ An hoàn thành việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra thông tin dân cư với hơn 3,6 triệu phiếu, là 1 trong 3 địa phương trong cả nước hoàn thành sớm việc thu thập dữ liệu dân cư vào cơ sở dữ liệu quốc gia so với quy định của Bộ Công an. Đó là thông tin được nêu ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.



Chụp ảnh làm thẻ căn cước công dân tại Bộ phận Một cửa Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Kien Rose

* Rạng sáng 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã phá chuyên án, bắt khẩn cấp Cao Ngọc Thảo (SN 1985), trú tại xóm 6, xã Tân Sơn (Đô Lương); Nguyễn Tất Lai (SN 1976), trú tại xóm 6, xã Tân Sơn (Đô Lương) và Lê Văn Quế (SN 1972), trú tại xóm 5, xã Quang Sơn (Đô Lương) để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản". Đây là nhóm trộm chó chuyên nghiệp, tinh vi và liều lĩnh, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân ở 2 huyện Nam Đàn và Đô Lương trong thời gian vừa qua.