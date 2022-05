Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/5

* Sáng 23/5, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV khai mạc tại Hà Nội. Kỳ họp này Quốc hội họp tập trung trong thời gian 19 ngày tại Nhà Quốc hội (Hà Nội). Phiên khai mạc diễn ra sáng nay (23/5), và dự kiến bế mạc vào ngày 16/6/2022.

* Đoàn ĐBQH Nghệ An khóa XV tham dự kỳ họp lần thứ 3 gồm 13 đại biểu, trong đó, có 6 đại biểu công tác tại các cơ quan Trung ương và 7 đại biểu cư trú, làm việc tại Nghệ An.

Dự kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An sẽ cùng các vị đại biểu Quốc hội xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết; xem xét, cho ý kiến 6 dự án luật; xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

* Sáng 23/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo "Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030", tầm nhìn đến năm 2050.

Tại hội nghị, các đại biểu, chuyên gia đã góp ý, phản biện xã hội tập trung vào các nội dung: Sự cần thiết, tính cấp thiết của việc xây dựng Quy hoạch tỉnh; sự phù hợp của Dự thảo Quy hoạch với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực tiễn của tỉnh và các địa phương; tính đúng đắn, khoa học, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính khả thi của bản Quy hoạch...

* Chiều 23/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Theo kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2021 cho thấy, trên địa bàn Nghệ An có 10.829 doanh nghiệp và hợp tác xã đang hoạt động, tăng 37,65% so với tổng điều tra kinh tế năm 2017 và tăng 91,8% so với năm 2012. Như vậy, tốc độ tăng doanh nghiệp bình quân hàng năm giai đoạn 2017-2021 là 6,6% (mỗi năm tăng 592 doanh nghiệp). Số lượng lao động trong các doanh nghiệp là 197.698 lao động, tăng 2,98%; thu nhập bình quân gần 6,5 triệu đồng/người/tháng (tăng 941,3 nghìn đồng/tháng so với năm 2017).

* Tham gia Hội chợ Triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên - Gia Lai và giao thương doanh nghiệp Nhật Bản năm 2022, Nghệ An trưng bày, giới thiệu hơn 20 sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh.

* Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp, trong đó, có các quy định về tuyển thẳng, ưu tiên và tuyển sinh theo Chứng chỉ Ngoại ngữ.

Theo Quy chế tuyển sinh có 4 đối tượng học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT.

* Ngày 23/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An có văn bản về việc phòng ngừa, cảnh giác trước các hoạt động cho vay tiền qua mạng xã hội và các tổ chức tín dụng không rõ nguồn gốc gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị trực thuộc Sở, các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX...

Ngoài ra, văn bản này cũng được gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Nghệ An để báo cáo và gửi Công an tỉnh Nghệ An để phối hợp xử lý.