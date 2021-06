Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/6

* Chiều 23/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để triển khai công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Theo đó, HĐND tỉnh dự kiến tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 30/6/2021.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

* Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu, từ nay đến cuối quý III, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công phải đạt trên 60%. Người đứng đầu các đơn vị phải có văn bản đăng ký tiến độ giải ngân từng tháng, từng quý và nếu không đạt được thì phải chịu trách nhiệm.

Xây dựng hồ chứa Khe Lau, xã Nghĩa Thuận (TX. Thái Hòa) bằng nguồn vốn vay ngân hàng thế giới. Ảnh tư liệu

* Sáng 23/6, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin: Nghệ An có thêm 02 ca nhiễm Covid-19. Đây là 2 ca F1 chuyển thành F0, đã được cách ly từ trước.

Tuyến đường Võ Thị Sáu, phường Bến Thủy bị phong tỏa trong đêm 22/6. Ảnh: Quang An

* Thông tin từ chính quyền phường Bến Thủy (TP Vinh) cho biết, ngay sau khi có ca dương tính trên địa bàn, lực lượng chức năng của phường đã rốt ráo phong tỏa khu vực bệnh nhân này sinh sống. Cùng ngày, tại phường Vinh Tân, địa phương cũng đã phong tỏa 1 phần khối Yên Giang, nơi ở của bệnh nhân nhiễm Covid với khoảng 40 hộ dân; chợ đầu mối hoa quả và đình Tây Chợ Vinh cũng tạm dừng hoạt động để phòng dịch. Tại Đô Lương, sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19, khu vực trụ sở Công an huyện Đô Lương được cách ly để mở rộng điều tra, truy vết các đối tượng liên quan...

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An làm việc với huyện Đô Lương. Ảnh: Trung Thành

* Nắng nóng liên tiếp kéo dài khiến cho nhiều hồ chứa trên địa bàn Nghệ An khô cạn, hiện nay một số diện tích lúa ở vùng hồ đã thiếu nước tưới nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới lúa vụ hè thu.

Hồ Đồn Húng ở xã Hùng Thành (Yên Thành) trơ đáy (Ảnh chụp ngày 21/6). Ảnh: Văn Trường

* Ngày 23/6, thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An cho biết, qua công tác quản lý thông tin trên không gian mạng và trên báo chí, thời gian qua đơn vị đã phát hiện trên mạng xã hội Facebook và trên báo chí xuất hiện thông tin sai sự thật về dịch Covid-19. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An chủ trì, phối hợp với Phòng phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05), Phòng an ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính đối với các cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.