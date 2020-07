Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/7

* Chiều 23/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2020 -2025. Sau khi nghe các ý kiến góp ý của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn đã tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo chính trị, trình đại hội nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Thành Duy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn vào các ngày 12,13/8/2020.

* Ngày 23/7, tại TP. Vinh, Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh, các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Đại hội đã thống nhất nhiều nội dung hành động trong nhiệm kỳ mới. Tại Đại hội, đồng chí Thái Thanh Quý có bài phát biểu quan trọng, ghi nhận và gợi mở nhiều vấn đề cho Đảng bộ Khối CCQ cấp tỉnh trong thời gian tới.

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới có 25 đồng chí, trong đó tại Đại hội bầu 24 đồng chí. Trong phiên làm việc thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy khối 7 đồng chí; đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê

* Chiều 23/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Thái Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên trù bị với 238 đại biểu chính thức tham dự, đại diện cho hơn 5.000 đảng viên thuộc 40 tổ chức đảng cơ sở trong toàn thị xã.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Thái Hòa lần thứ III, làm việc trong 2 ngày 23 và 24/7/2020 với các nội dung quan trọng: Thông qua Báo cáo chính trị trình đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thái Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh Mai Hoa

* Chủ động dự báo tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong phòng chống tội phạm. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của BCĐ 138/CP về công tác phòng chống tội phạm và BCĐ 389 Quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được tổ chức vào sáng 23/7.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Đ.C

* Ngày 23/7, đoàn kiểm tra liên ngành do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc làm trưởng đoàn có cuộc làm việc tại Nghệ An nhằm kiểm tra tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp lưu ý trong công tác lý lịch tư pháp phải thể hiện tinh thần thiện chí phục vụ người dân; có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành có liên quan, nhằm tạo thuận lợi, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cho công dân; quan tâm chế độ chính sách cho công chức thực hiện nhiệm vụ.

* "Ký ức thời hoa lửa” là chủ đề trưng bày những kỷ vật chiến tranh, do Bảo tàng Nghệ An tổ chức nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020). Hoạt động này thu hút sự quan tâm của người dân Nghệ An về những câu chuyện hào hùng, đẹp đẽ, thiêng liêng nhưng vô cùng gần gũi, chân thực, cảm động của những người đã viết nên những trang sử hào hùng nhất của dân tộc thế kỷ XX.

Kết thúc chiến tranh, Nghệ An có hơn 45.000 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, hơn 56.000 thương binh, bệnh binh, hơn 1.000 Bà mẹ được tặng danh hiệu Mẹ VNAH. “Ký ức thời hoa lửa” giúp cho công chúng hiểu rõ hơn về quá khứ đấu tranh hào hùng của dân tộc, sự quả cảm của người lính, tình quân dân, đồng đội, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu nam nữ; về cuộc sống của người lính ngày hôm qua và hôm nay.

Các đại biểu, người dân tham quan trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

* Niềm vui "lên bờ" của làng chài nhỏ ở Nghệ An. Sau một thời gian thi công, cụm tái định cư của bà con làng chài trên sông Lam tại xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã hoàn thành. Người dân vui mừng chuyển về nơi ở mới.

Ông Lê Quang Hòa (66 tuổi) người cao tuổi nhất làng chài chia sẻ: “Về đây, chúng tôi không chỉ vui mừng vì nơi ở mới bằng phẳng, đi lại thuận tiện, mà bà con vẫn được sống đoàn kết, quây quần. Mọi nhà, mọi người sẽ động viên bên nhau, khắc phục khó khăn, tích cực xây dựng cuộc sống mới”.

Cụm tái định cư của bà con làng chài trên sông Lam ở xóm 2, xã Tam Sơn gồm có 7 ngôi nhà mới được xây dựng. Ảnh: Huy Thư

* Trong điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, nông dân Nghệ An lồng "áo giáp" chống nắng cho bưởi. Các làm này được nhiều hộ ở huyện Tân Kỳ áp dụng, bước đầu ngăn côn trùng và tránh ánh nắng rọi trực tiếp, khiến quả bưởi bị nám cháy.

Cách làm tương tự cũng được nông dân các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Con Cuông... đầu tư để ngăn côn trùng, sâu và chống ánh nắng rọi trực tiếp bảo vệ vườn ổi.

Toàn bộ 7.000 quả bưởi trong vườn của vợ chồng ông Đậu Tiến Sỹ ở xóm Thanh Bình, xã Tân An được lồng "áo giáp" để chống nắng. Ảnh: Xuân Hoàng

* Hôm nay 23/7, công tác chấm thi của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Nghệ An chính thức được bắt đầu. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố đáp án chính thức môn Toán.

Thí sinh thành phố Vinh trao đổi bài sau khi kết thúc môn thi Toán. Ảnh: Đức Anh

* Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Hương về hành vi Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Phạm Thị Hương tổ chức đưa 21 người dân đi Mỹ, châu Âu trái phép. Lan hứa hẹn mỗi lao động sang nước ngoài làm việc sẽ được nhận tiền lương từ 4-5 ngàn USD mỗi tháng. Tuy nhiên, sau thời gian sinh sống khổ sở nơi xứ người, nhiều lao động đã bị trục xuất về nước.