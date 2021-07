Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/7

(Baonghean.vn) - Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2; Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An hoạt động tri ân tại thị xã Hoàng Mai nhân dịp 27/7; Dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, thu ngân sách 7 tháng gần 11.000 tỷ đồng; Nghệ An ghi nhận thêm 2 trường hợp nhiễm Covid-19; Nghệ An chính thức ra mắt website để người lao động phía Nam đăng ký về quê; 14.854 người đang được cách ly, theo dõi sức khỏe để phòng dịch Covid-19.