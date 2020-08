Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/8

* Sáng 23/8, Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh “Nghệ An làm theo lời Bác” năm 2020 đã tổ chức Lễ khai mạc chấm ảnh cuộc thi. Tham dự có đại diện Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Nghệ An và các thành viên Ban Tổ chức. Qua 3 vòng chấm, Ban Giám khảo đã lựa chọn được 13 tác phẩm để trao giải, trong đó 03 giải Nhì, 04 giải Ba và 06 giải Khuyến khích.

Cuộc thi ảnh “Nghệ An làm theo lời Bác” năm 2020 do Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức, chính thức phát động từ ngày 19/5/2019 với sự bảo trợ nghệ thuật của Hội NSNA Việt Nam. Cuộc thi nhằm mục đích tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày lễ lớn trong năm 2019 - 2020, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Các đại biểu theo dõi Ban Giám khảo chấm thi. Ảnh: Công Kiên

* Sẵn sàng cho năm học mới. Đó là ghi nhận của PV Báo Nghệ An về sự chuẩn bị chu đáo của các trường học và các bậc phụ huynh ở các huyện miền Tây Nghệ An trước thềm năm học 2020 – 2021. Đây cũng là năm đầu tiên triển khai chương trình phổ thông mới dành cho bậc tiểu học. Vì thế, công tác bồi dưỡng chuyên môn được các nhà trường chú trọng. Nhiều giáo viên cho biết, năm học này kết thúc muộn và hầu như giáo viên không được nghỉ hè bởi từ đầu tháng 8 ngành Giáo dục đã triển khai chương trình tâp huấn cho cán bộ, giáo viên.

Chuẩn bị cho năm học mới, các trường học thuộc các cấp học ở các địa phương đã tổ chức quét dọn sạch sẽ khuôn viên, phòng học với các phương án phòng chống Covid-19. Trong ngày học sinh đến làm thủ tục nhập học, các em được đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe. Học sinh Nghệ An sẽ tựu trường vào ngày 1/9.

Ảnh: Đức Anh

* Nông dân 2 xã Tiến Thành và Mã Thành của huyện Yên Thành (Nghệ An) đang vào vụ thu hoạch cây nhân trần. Dù năm nay giá bán thấp hơn năm trước, nhưng bà con vẫn phấn khởi vì đây là cây trồng cho thu nhập cao trên đơn vị diện tích. Qua nắm bắt thông tin, năm nay giá nhân trần giảm xuống 28.000 đồng/kg, trong khi năm trước 38.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Hữu Đại - Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thành, cho biết: Cây nhân trần được xem là cây trồng chủ lực của địa phương trong thời điểm nắng hạn hàng năm. Từ tháng 6, bà con đã gieo giống, sau gần 3 tháng cho thu hoạch. Vụ này, toàn xã Tiến Thành có khoảng 20 ha cây nhân trần, trong đó 10 ha được bà con chuyển đổi trồng trên đất 2 vụ lúa.

Cây nhân trần được người dân xã Mã Thành và Tiến Thành thu hoạch, mang về phơi khô trước khi đem bán ra thị trường. Ảnh: Xuân Hoàng

* Một tin vui đến với đồng bào các dân tộc huyện rẻo cao Kỳ Sơn khi giá gừng năm nay tăng lên 30 đến 35 ngàn đồng/kg. Hiện đang vào vụ thu hoạch gừng, vì thế bà con rất phấn khởi.

Ông Nguyễn Xuân Trường - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kỳ Sơn, cho biết: Những năm trước đây diện tích trồng gừng trên địa bàn toàn huyện chỉ đạt từ 320 đến 350 ha, nhưng riêng năm 2020 diện tích gừng lên đến 468 ha và đến cuối năm 2020 sẽ lên gần 1.000 ha.

Năm nay gừng Kỳ Sơn được giá nên bà con phấn khởi hơn. Ảnh: Lữ Phú

* Liên quan đến vụ việc bắt cóc bé trai đang gây xôn xao dư luận, lực lượng công an đã trao lại bé cho gia đình.

Về đối tượng bắt cóc, Nguyễn Thị Thu (SN 1988), trú tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang khai rằng, để chồng “hờ” không nghi ngờ việc bị hỏng thai, Thu đã bắt cóc cháu Gia Bảo để nhận làm con mình. Được biết, Thu không có nghề nghiệp ổn định ở tỉnh Bắc Ninh, đã đi một số nơi tìm các cháu bé để bắt cóc và sau nhiều ngày tìm kiếm, Thu “nhắm” vào cháu Gia Bảo.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu.

* Ở lĩnh vực thể thao, sáng ngày 23/8, tại Trung tâm PVF, diễn ra buổi trao đổi thông tin giữa HLV trưởng ĐT U19 Việt Nam - ông Phillippe Troussier với truyền thông. Tại sự kiện này, ông Phillippe Troussier đã lý giải nguyên nhân không gọi các cầu thủ U19 SLNA trong đợt tập trung này.