Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/8

* Sáng 23/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ (từ 18h00 ngày 22/8 đến 6h00 ngày 23/8), Nghệ An ghi nhận 19 bệnh nhân dương tính mới với Covid-19. Trong đó, 13 ca đã được cách ly tập trung trước đó. Theo thống kê đến sáng 23/8, toàn tỉnh có 939 người mắc Covid-19, trong đó riêng TP Vinh có 244 ca mắc.



Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của Nghệ An, TP. Vinh đang đối diện với các yếu tố cực kỳ phức tạp của làn sóng dịch bệnh lần này. Ngay sau cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An ngày 22/8, UBND TP. Vinh đã ban hành Kế hoạch 189/KH-UBND nhằm thực hiện chỉ đạo "ai ở đâu ở yên tại chỗ" của Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên ngay trong ngày hôm nay (23/8), lãnh đạo UBND TP. Vinh đã bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của văn bản này.

Theo đó, để thực hiện các giải pháp cấp bách chống dịch, thành phố chỉ đạo ngừng tất cả hoạt động của shipper, thẻ đi chợ đã cấp trước đó cho người dân cũng không còn giá trị.

Người dân sử dụng thẻ đi chợ để mua lương thực, thực phẩm. Ảnh tư liệu: Quang An

* Trong ngày đầu thực hiện việc tăng cường các giải pháp phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn TP. Vinh, các tuyến phố đều tĩnh lặng, không có bóng người dân đi trên đường.

Tuyến đường Quang Trung - một trong những tuyến phố sầm uất nhất trên địa bàn TP. Vinh cũng không một bóng người. Ảnh: Trân Châu

* Để thực hiện giải pháp gia tăng công tác phòng, chống dịch theo tinh thần “ai ở đâu ở yên đó” của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An, ngay trong đêm 22/8, Công an Nghệ An đã điều động gần 700 cán bộ chiến sĩ để lập mới 70 điểm chốt phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Vinh. Đặc biệt có hơn 100 nữ cán bộ, chiến sĩ Công an tham gia vào đợt cao điểm này.

Căng mình dưới cái nắng nóng gay gắt, những cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh vẫn kiên trì bám trụ tại các chốt trực phòng chống dịch Covid-19, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, sớm trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Nhiệm vụ các chốt kiểm soát là thực hiện tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch của người dân và xử lý các hành vi vi phạm. Ảnh: Thành Cường

* Trong cơn hoạn nạn do dịch Covid-19 gây ra, xã hội, cộng đồng cũng rất biết ơn nhiều tổ chức, cá nhân đã tình nguyện đứng vào đội ngũ hỗ trợ công tác chống dịch bệnh. Một trong số đó có anh Nguyễn Hoàng Hà ở xã Trung Thành (Yên Thành). Anh được xem là “tài xế đặc biệt với chuyến xe tình nguyện chở F0 đi bệnh viện”.



Anh Nguyễn Hoàng Hà ở xã Trung Thành (Yên Thành) tình nguyện chở các bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Nhưng ở một diễn biến trái ngược, trong những ngày “dầu sôi lửa bỏng” này vẫn có những đối tượng coi thường kỷ cương phép nước, vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Sáng nay, theo thông tin từ phường Hồng Sơn (TP. Vinh), cơ quan chức năng tại đây đã xử phạt 4 người đàn ông 3,5 triệu đồng vì tụ tập đánh bóng chuyền.

Tương tự, Công an huyện Diễn Châu đã xử phạt 3 phụ nữ ra đồng ngắm trăng.

Phường Hồng Sơn đã xử phạt 4 người đánh bóng chuyền trên địa bàn phường trong ngày 22/8. Ảnh: Q.A

* Trở lại với TP. Vinh – trung tâm của làn sóng dịch bệnh lần này, theo thông tin, bắt đầu từ 18 giờ ngày 23/8, thành phố sẽ tiến hành xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người dân trên địa bàn. Tất cả các trường hợp sẽ được xét nghiệm miễn phí. Thông qua hoạt động này, TP. Vinh hy vọng sẽ khoanh vùng, bao vây, ngăn ngừa dịch bệnh, đồng thời tạo vùng xanh an toàn.

Kế hoạch của UBND TP. Vinh. Ảnh: P.V

* Ở phương diện khác, với tinh thần đoàn kết, trượng nghĩa, sáng 23/8, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động 14 nhân viên quân y, lái xe cùng 7 xe cứu thương thuộc các đơn vị của Quân khu 4 khẩn trương hành quân vào Nam tăng cường cho Quân khu 7.