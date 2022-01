Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/1

* Sáng 24/1, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, Ban Quản lý khu di tích, xã Kim Liên, xã Nam Giang và đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, họ Hoàng Xuân, họ Hà đã tổ chức Lễ giỗ Bà Hoàng Thị Loan lần thứ 121.



Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã về dự lễ, thành kính dâng hương tưởng niệm Bà Hoàng Thị Loan.

Bà Hoàng Thị Loan sinh năm Mậu Thìn (1868) tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự, Tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đường, tỉnh Nghệ An (nay là làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Bà sinh ra và lớn lên trong một gia đình Nho học, nhưng mọi người đều trực tiếp tham gia lao động.

Năm 1883, Bà Hoàng Thị Loan kết hôn cùng ông Nguyễn Sinh Sắc. Hai ông bà sinh ra được 3 người con, trong đó người con thứ ba là Nguyễn Sinh Cung sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Cuộc đời Bà Hoàng Thị Loan là tấm gương sáng về phẩm chất giản dị, khiêm tốn, đức hy sinh to lớn, lòng nhân ái bao dung, nếp sống giản dị, thanh cao, yêu lao động. Điều đó được phản ảnh rõ nét trong cuộc đời của các con bà sau này và nổi bật nhất là ở Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Các đại biểu thành kính dâng hương, tưởng niệm Bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Thành Chung

* Sáng 24/1, nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, chúc Tết đồng bào, chiến sỹ tại huyện Con Cuông.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn. Đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ, quản lý 36,5 km đường biên giới quốc gia với nước bạn Lào, 7 cột mốc quốc giới.

Đồng chí Thái Thanh Quý cũng đã làm việc với xã Môn Sơn, huyện Con Cuông; thăm, chúc Tết một số gia đình chính sách trên địa bàn. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy đã trao hỗ trợ huyện Con Cuông 2.000 suất quà với trị giá 1 tỷ đồng và xã Môn Sơn 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Nghệ An; trao tặng 200 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để huyện Con Cuông chăm lo Tết cho người nghèo.

Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết gia đình ông Hà Văn Cảnh ở bản Tân Sơn, xã Môn Sơn. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 24/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đi thăm, chúc Tết và tặng quà một số đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện Quỳ Châu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Lữ Thị Thiện, tại bản Hạt, xã Châu Bính.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng đã tặng quà, chúc Tết cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã Châu Bính, Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu và các hộ nghèo.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã trao quà Tết của các đồng chí: Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tới huyện Quỳ Châu.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Lữ Thị Thiện, tại bản Hạt, xã Châu Bính. Ảnh: Mai Hoa

* Cũng trong dịp này đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm, chúc Tết một số đơn vị thường trực trong dịp Tết thuộc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông Vận tải.

Đoàn đến thăm, chúc Tết tại Trung đoàn 764 (Bộ CHQS tỉnh). Ảnh: Đ.C

* Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị làm nhiệm vụ trong Tết và một số gia đình tiêu biểu, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh thăm, chúc Tết Trung tâm Y tế TP.Vinh. Ảnh: Tiến Đông

* Chiều 24/1, Chi đoàn cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An, Chi đoàn Báo Nghệ An phối hợp với TTH Group tổ chức chương trình trao quà Tết Vì người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022, cho các hộ dân nghèo xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu.



Đoàn công tác trao quà đến các hộ nghèo trên địa bàn xã Quỳnh Thanh. Ảnh: Tiến Đông

* Tiếp tục thông tin về diễn biến dịch Covid-19, sáng 24/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết: Trong 12 giờ (từ 18h00 ngày 23/01/2022 đến 06h00 ngày 24/01/2022), Nghệ An ghi nhận 141 ca dương tính mới với Covid-19 tại 13 địa phương.

Test nhanh Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Diễn biến liên quan, những ngày vừa qua trên địa bàn Nghệ An xuất hiện 2 ổ dịch Covid-19 tương đối phức tạp tại 2 nhà máy may, bao gồm Công ty may ABC Thanh Tiên, huyện Thanh Chương và Công ty may Nam Thuận, huyện Diễn Châu với gần 300 F0.

Trước số lượng F0 và F1 lớn, huyện Thanh Chương cũng chỉ đạo toàn bộ Công ty ABC Thanh Tiên tạm dừng sản xuất, theo dõi sát sao tình hình sức khỏe công nhân, triển khai xét nghiệm định kỳ trong thời gian tạm nghỉ. Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát mới cho phép công ty hoạt động trở lại.

Còn huyện Diễn Châu đã đưa các F0 đi điều trị tại các cơ sở thu dung, đồng thời cách ly các F1 theo quy định, giao nhiệm vụ cho các địa phương giám sát việc cách ly tại nhà của công nhân. Được biết, huyện đã chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân của công ty với tổng số trên 1.500 người.

Với quan điểm dịch xuất hiện ở đâu khoanh vùng ở đó, hiện huyện Diễn Châu vẫn cho phép công ty hoạt động và phải đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch. Riêng tại các bộ phận đã xuất hiện F0, có nguy cơ cao thì tạm dừng hoạt động đến khi có thông báo mới.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19. Ảnh: Quang An

* Những lưu ý mới nhất với hành khách tại sân bay khi về quê dịp Tết.

Theo đó, từ ngày 22/1/2022, chỉ những hành khách cư trú, lưu trú trước chuyến bay hoặc xuất phát từ cảng hàng không tại địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc vùng cách ly y tế (phong tỏa) mới phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay.

Hướng dẫn mới này đã bỏ quy định trẻ em dưới 12 tuổi phải xét nghiệm Covid-19 khi đi máy bay.