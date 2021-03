Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

* Tại phiên họp thường kỳ tháng 3 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ giải pháp quý II/2021, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trong quý I/2021 ước đạt 17.963,44 tỷ đồng, tăng 6,73%. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng mạnh nhất với 11,7%; chỉ số phát triển công nghiệp ước tăng 21,27% so với cùng kỳ. Thu ngân sách quý I ước đạt 4.122 tỷ đồng, bằng 29,4% dự toán. Tính đến ngày 17/3/2021, tỉnh đã cấp mới cho 16 dự án và điều chỉnh 27 lượt dự án; tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 7.015,53 tỷ đồng. Trong quý I, đã có 398 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4,57% với cùng kỳ.

Toàn cảnh phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2021. Ảnh: Phạm Bằng

* Nghệ An mong muốn Chính phủ và các ngành liên quan hỗ trợ địa phương giới thiệu tiềm năng, thu hút các nhà đầu tư khai thác năng lượng tái tạo. Đó là kiến nghị được đưa ra tại tọa đàm “Mở đường cho phát triển năng lượng tái tạo tại Nghệ An" diễn ra sáng nay.

Buổi tọa đàm “Mở đường cho phát triển năng lượng tái tạo tại Nghệ An”. Ảnh: Thanh Phúc

* Ngày 24/3, Trường Đại học Vinh công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 vào Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Theo đó, kỳ thi năm nay vẫn tiếp tục thi trùng ngày và trùng đề với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (dự kiến ngày thi là 6/6/2021). Thí sính tuyển thẳng phải đồng thời có các tiêu chí như tốt nghiệp THCS đạt từ loại khá trở lên, điểm trung bình môn các môn chuyên đạt từ 7.0 trở lên, hạnh kiểm khá.

Thí sinh Nghệ An tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Đức Anh

* Sáng 24/3, tại TP. Vinh (Nghệ An), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Đức Thạch về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Tại phiên phúc thẩm bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ đặc biệt nào mới. Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo; giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Trần Đức Thạch.

Bị cáo Trần Đức Thạch tại phiên tòa. Ảnh: PV

* Ngày 24/3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bàn giao hồ sơ vụ án, tang vật và 2 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho Phòng An ninh điều tra (PC09, Công an tỉnh Nghệ An), để khởi tố bị can và tiếp tục mở rộng điều tra theo thẩm quyền.