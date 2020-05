Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/5

* Thông tin được độc giả quan tâm nhất trong ngày là Nghệ An sẽ tổ chức thi tuyển công chức gồm 69 người vào các sở, ngành và UBND cấp huyện. Theo Kế hoạch số 250/KH-UBND thi tuyển công chức năm 2020 do UBND tỉnh Nghệ An ban hành, Chỉ tiêu thi tuyển đối với khối sở, ngành cụ thể là: Sở Tài nguyên và Môi trường 1, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam 4, Sở Giao thông Vận tải 3, Sở Ngoại vụ 1, Sở NN&PTNT 31, Sở Y tế 1, Sở Công Thương 5, Sở Tài chính 2, Sở Xây dựng 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư 1, Sở Du lịch 1.



Năm 2020, UBND tỉnh Nghệ An có chỉ tiêu thi tuyển 1 công chức với vị trí việc làm là hợp tác quốc tế, phiên dịch tại Phòng Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ. Ảnh: Thành Duy

Đối với khối cấp huyện, chỉ tiêu thi tuyển gồm: UBND thị xã Thái Hòa 3, UBND huyện Nghĩa Đàn 2, UBND huyện Tân Kỳ 2, UBND thị xã Cửa Lò 3, UBND huyện Nghi Lộc 1, UBND huyện Anh Sơn 2, UBND huyện Quỳnh Lưu 1, UBND huyện Diễn Châu 1, UBND huyện Yên Thành 2, UBND huyện Hưng Nguyên 1.

* Mới bước vào mùa hè, nhưng những đợt nắng nóng cao điểm đã khiến cho hoạt động sản xuất, đời sống người dân khu vực nông nghiệp, nông thôn trở nên khốn đốn. Ông Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết, với thực trạng nguồn nước hiện tại và thông tin dự báo khí tượng, thủy văn, thì nếu thời gian tới thời tiết diễn biến bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, không có mưa, nắng nóng và gió Tây Nam xuất hiện sớm, thì hạn hán sẽ xảy ra trên diện rộng. Đặc biệt, năm nay nhuần hai tháng Tư (âm lịch) nên tình trạng hạn hán sẽ dự báo khả năng xảy ra nặng nề hơn. Vụ sản xuất hè thu bị đe dọa nặng nề.

Nhiều hạng mục tại bara Nghi Quang đã xuống cấp trầm trọng, không đáp ứng yêu cầu ngăn mặn, giữ ngọt. Ảnh: Phú Hương

* Ngày 24/5 cũng là ngày trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn ra nhiều hoạt động văn hóa - thể thao sôi nổi, thu hút hàng ngàn người tham gia. Trong ngày này, tỉnh đã phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020. Tham gia sự kiện này có hơn 1.200 người, trong đó có nhiều đồng chí đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc cùng các sở, ban ngành cấp tỉnh. Sự kiện này thường được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức vào dịp tháng 3 hàng năm gắn với chào mừng Ngày Thể thao Việt Nam 27/3 với quy mô toàn tỉnh nhằm động viên, khích lệ nhân dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Tổng cục Thể dục Thể thao đã chỉ đạo lùi thời gian thực hiện.

Hơn 1.200 người tham gia chạy hưởng ứng lễ phát động. Ảnh: Trung Kiên

* Cũng liên quan đến hoạt động văn hóa - thể thao, trong ngày hàng trăm đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh đã cùng nhau tham gia sự kiện “Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2020”. Ngày hội gồm nhiều hoạt động thu hút đông đảo thanh niên - công nhân tham gia như: tổ chức gian hàng không đồng; tiến hành rửa xe máy miễn phí; trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; thi đấu một số bộ môn thể thao dân gian; trao giải ảnh “Lao động hăng say đánh bay Covid”. Sự kiện được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020.

Quang cảnh Ngày hội Thanh niên công nhân. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, đáng chú ý nhất là phóng sự chân dung về họa sĩ Phạm Hải Hà - cây cọ có vị trí vững chắc trong giới hội họa đương đại ở Việt Nam. Anh cũng thuộc lớp những họa sĩ trẻ, tài năng, thành danh sớm. Họa sĩ Phạm Hải Hà dấn thân vào con đường hội họa với một tâm niệm rất đáng trân quý, rằng: “Họa sĩ sẽ thấy mình có nghĩa khi phản chiếu một phần nào đó của văn hóa dân tộc mình. Sẽ luôn là thách thức, nhưng tâm lý, tinh thần và thế giới quan phương Đông thực sự là một di sản. Di sản ấy vẫn đang sống trong mỗi con người chúng ta và người làm nghệ thuật luôn tự hào khi biểu đạt và giới thiệu những giá trị này ra thế giới”. Sau khi biết về điều này, giới yêu hội họa sẽ không ngạc nhiên nếu bất chợt gặp tranh của họa sỹ Phạm Hải Hà được trưng bày trang trọng đâu đó trên thế giới.

Họa sĩ Phạm Hà Hải. Ảnh: NVCC * Một thông tin đời sống nhưng được bạn đọc rất quan tâm, đó là việc 5 cây thị cổ được trả giá tới 12 tỷ đồng ở Nghệ An. Quần thể 5 cây thị cổ của ông Lê Văn Thưởng được xác định có tuổi đời trên 700 năm, đây thực sự là báu vật của gia đình và dòng họ, có người trả giá 12 tỷ đồng nhưng chủ nhân không đồng ý bán. 5 cây thị cổ này đã được công nhận "Cây di sản" từ gần 10 năm trước và đã có rất nhiều lượt người đến chiêm ngưỡng…