Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/6

* Sáng 24/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 6, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, thu ngân sách, cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Thái Thanh Quý khẳng định không điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, mà cần triển khai trên tinh thần “kiên trì, kiên định, kiên quyết”.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 24/6, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC năm 2020 (PAR Index) của các bộ, ngành, địa phương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 (SIPAS). Nghệ An xếp thứ 18/63 tỉnh, thành, tăng 6 bậc so với năm trước,

Xếp hạng Par Index các tỉnh năm 2020

* Sáng 24/6, Sở Y tế Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiếp tục ban hành thêm một thông báo khẩn về địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19. Đây là những địa điểm mà các bệnh nhân Covid-19 mới ghi nhận đã từng đến. Trên cơ sở đó, các ngành chức năng tìm người đến hàng loạt chợ, bệnh viện, nhà hàng liên quan bệnh nhân Covid-19. Trong khi đó, hàng chục trường hợp ở TP Vinh bị xử phạt vì ra ngoài không cần thiết.

Chợ đầu mối Vinh đã bị phong tỏa. Ảnh: Quang An

* Sáng 24/6, Trung tâm Thông tin Nguồn lực tình nguyện Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng các suất cơm và quà là nhu yếu phẩm cho công nhân, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và người dân có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19.

Việc trao tặng được tiến hành theo đúng nguyên tắc phòng, chống dịch Covid - 19. Ảnh: Huyện đoàn Diễn Châu

* Trong diễn biến khác, thị trường bất động sản ảm đạm, không thể bán “lướt” được khiến nhiều người dân phải bỏ cọc cả trăm triệu "tháo chạy" khỏi lô đất trúng đấu giá.

Mặc dù hạ tầng quy hoạch vùng đấu giá đất tại thị trấn Yên Thành được đầu tư đồng bộ nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh nên rất khó bán. Ảnh: Văn Trường

* Công an Nghệ An thu giữ nhiều bìa đỏ, sổ tiết kiệm tại nhà đối tượng cho vay lãi nặng, đồng thời có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vỹ (76 tuổi), trú tại khối 2A, thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.