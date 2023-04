Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản; Nghệ An là 1 trong 6 tỉnh có mức sinh cao nhất nước; Cảnh báo cháy rừng lên cấp cực kỳ nguy hiểm… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

* UBND tỉnh Nghệ An ban hành văn bản chỉ đạo giao các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

* Sáng 24/4, Google for Education tổ chức lễ bàn giao tài khoản Google workspace for Education cho Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Nghệ An là địa phương đầu tiên của cả nước được tiếp nhận chương trình theo hình thức miễn phí trọn đời. Theo đó, đại diện của Google for Education đã trao 750.000 tài khoản email với tên miền @nghean.edu.vn dành cho toàn ngành Giáo dục với các đối tượng sử dụng từ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên.

* Trong khi cả nước đã duy trì được tỷ suất sinh (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) ở mức dưới 2,1 thì Nghệ An vẫn là 1 trong 6 tỉnh có mức sinh cao nhất nước.

* Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra nắng nóng gay gắt, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Trong ngày 24/4/2023, có 2 địa phương trên địa bàn tỉnh nằm trong cấp dự báo cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm là Quỳ Hợp và Tương Dương.

* Nghệ An đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ lên đến 39-40 độ C, nhu cầu về thực phẩm giải khát như: mía, dừa, dứa… tăng cao. Giá các mặt hàng này vì thế cũng tăng, tiêu thụ mạnh.

* Kỳ nghỉ hè sắp đến, việc cho trẻ vui chơi ở đâu lại trở thành vấn đề “nóng” trong các hội phụ huynh. Nhìn vào thực tế, Vinh là đô thị trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ nhưng sân chơi trẻ em đang thiếu, chất lượng công trình xuống cấp, không gian chật hẹp và thiếu sức hút.