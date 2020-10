Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/10

* Sáng 25/10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 330 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão.

Theo dự báo, trong 24 đến 36 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 26/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 103,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Dự báo mưa: Từ nay đến ngày 26/10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm.

Diễn biến của cơn bão số 8 và áp thấp nhiệt đới.

* Đợt mưa lũ "chưa từng thấy" ở miền Trung sẽ trở thành "bình thường mới" trong tương lai. Đó là nhận định của ông Nguyễn Xuân Tiến - Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ liên quan đến thời tiết cực đoan.

Dưới tác động của biến đổi khí hậu sẽ làm mực nước biển dâng lên làm cho nước lũ sẽ khó thoát ra biển và lũ dâng cao hơn với trước đây. Hơn nữa, dưới tác động của biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm như: bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, lũ quét… Đặc biệt, làm gia tăng các cơn bão có cường độ lớn, mưa lớn với cường độ lớn...

Vùng Châu Nhân ở huyện Hưng Nguyên ngập lụt nặng trong đợt lũ vừa qua. Ảnh: Quang An

* Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, học sinh ở Nghệ An đã quyên góp những cuốn sách giáo khoa cũ, những tập vở mới và rất nhiều, rất nhiều những tấm lòng, tình cảm gửi đến những người bạn của mình ở vùng lũ.

Những món quà ý nghĩa đó đã được các Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tập trung lại và dự kiến sẽ được chuyển đến các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế vào thứ Tư tuần tới.

Học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật phân loại sách trước khi gửi đến cho bạn học sinh ở miền Trung. Ảnh: M.H

* Thời gian gần đây, hàng loạt loại hình đa cấp huy động vốn nở rộ như nấm sau mưa, len lỏi từ thành phố đến nông thôn để lôi kéo người tham gia. Đặc biệt, trong những loại hình này mạng xã hội có tên là Vitae.

Trao đổi về vấn đề này với phóng viên Báo Nghệ An, một cán bộ Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) cho rằng, việc mạng xã hội đưa ra hứa hẹn chi trả tới 90% doanh thu cho người dùng là một điều cực kỳ phi lý. Tỷ lệ doanh thu cao như thế này thường chỉ thấy ở các dự án lừa đảo như Crowd1 (80%), MyAladdinzs (80%)... mà Bộ Công an vừa phát cảnh báo tới người dân.

Một cuộc hội thảo đa cấp của MyAladdinz thu hút hàng trăm người tham gia được tổ chức hoành tráng tại TP.Vinh. Ảnh: CTV

* Liên quan đến lĩnh vực pháp luật, mới đây, ngành Tòa án xét xử bị cáo Vi Thị Hà (41 tuổi), trú xã Mường Nọc, huyện Quế Phong tại phiên tòa xét xử về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Điều đáng lên án là bị cáo này vừa ra tù cũng vì tội danh này. Hai đứa con của bị cáo vừa được đoàn tụ với mẹ sau hơn 10 năm xa cách, nay hai đứa trẻ lại tiếp tục chứng kiến cảnh mẹ rơi vào vòng tù tội. Đau buồn hơn, từ khi Hà bị bắt, hai đứa con lại tiếp tục sống cảnh mỗi người một nơi. Trong đó, một đứa con của Hà được anh em đằng nội nuôi, đứa còn lại được gia đình bên ngoại chăm sóc.