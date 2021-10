Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/10

* Sáng 25/10, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận trực tuyến và tại tổ về một số dự án luật.



Thảo luận ở tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Đoàn đại biểu Nghệ An đã có nhiều ý kiến đóng góp vào một số điều, khoản của dự thảo.

Trong buổi sáng 25/10, Quốc hội đã thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Đại biểu Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Duy

* Liên quan đến tình hình dịch Covid-19, sáng 25/10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ từ 18h00 ngày 24/10 đến 06h00 ngày 25/10), Nghệ An ghi nhận 25 ca dương tính mới với Covid-19 tại 10 địa phương (TP Vinh: 13, Kỳ Sơn: 03, Tân Kỳ: 02, Đô Lương: 01, Anh Sơn: 01, Tương Dương: 01, Nghĩa Đàn: 01, Quỳ Hợp: 01, Yên Thành: 01, Quỳnh Lưu: 01). Trong đó 11 ca trong khu phong tỏa, 02 ca là F1, 12 ca từ các tỉnh miền Nam về.

Lấy mẫu xét nghiệm bóc tách F0. Ảnh: Tiến Hùng

* Sáng 25/10, Trung tâm y tế huyện Đô Lương cho biết, các nhân viên y tế đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ người dân xóm 3 (xã Tràng Sơn), sau khi ghi nhận một ca bệnh ở đây.

Đây là bệnh nhân được phát hiện nhiễm Covid-19 khi đang trong thời gian cách ly do từ vùng dịch phía Nam về, nhưng lại có đến hàng chục F1.

Cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ xóm 3, xã Tràng Sơn. Ảnh: TH

* Thích ứng an toàn nhưng không thể chủ quan trước Covid-19 – đây là vấn đề đặt ra trong thời điểm hiện nay. Theo thống kê, từ ngày 7/10 (ngày ghi nhận ca mắc đầu tiên là người trở về từ các các tỉnh, thành phía Nam) đến nay, Nghệ An đã có thêm 365 bệnh nhân Covid-19, trong đó có nhiều ca nhiễm cộng đồng.

Riêng thành phố Vinh, chỉ trong 10 ngày qua đã có tới 69 ca F0, vậy nên việc thích ứng an toàn với dịch là đúng nhưng nếu vì “thích ứng” mà chủ quan, mất cảnh giác sẽ là một rủi ro lớn.

Người về từ vùng dịch sử dụng các dịch vụ ăn uống tại hàng quán ở huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thành Cường

* Và trong một diễn biến liên quan, sáng 25/10, Bệnh viện Dã chiến số 8 Nghệ An chính thức đi vào hoạt động, đón bệnh nhân Covid-19 vào điều trị.

Bệnh viện Dã chiến số 8 Nghệ An đặt tại Khu B của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; có công suất 1.000 giường bệnh. Bệnh viện được thành lập vào ngày 15/10/2021 theo Quyết định số 3807/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An. Theo đó, Bệnh viện sẽ thực hiện tiếp nhận, sàng lọc, cách ly, cấp cứu, chăm sóc, theo dõi và điều trị cho các trường hợp bệnh nghi ngờ và trường hợp xác định mắc Covid-19 mức độ nhẹ và trung bình trên địa bàn tỉnh.

Bệnh viện Dã chiến số 8 Nghệ An có quy mô 1.000 giường bệnh. Ảnh: Hoàng Linh

* Từ hai ngày nay, một số cây xăng trên địa bàn huyện Quế Phong treo biển hết xăng khiến người dân gặp khó khăn khi đi mua xăng, dầu. Có ý kiến cho rằng, các cửa hàng xăng này cố tình găm hàng để chờ giá xăng có thể tăng trong ngày mai (26/10).

Một trong những cây xăng trên địa bàn thị trấn Kim Sơn treo biển hết xăng. Ảnh: CTV

* Thông tin từ chính quyền phường Trung Đô, TP.Vinh cho biết, trên địa bàn phường có một cháu bé mất tích trong chiều tối ngày 24/10.

Theo lời kể của người thân và hàng xóm, khoảng 16 giờ 30 đến 17 giờ chiều 24/10, cháu Tuấn mặc áo màu tím than, trước ngực có sọc đỏ trắng, đi dép xốp màu đen kẻ ngang có chơi đá bóng cùng bạn, sau đó bóng lăn xuống sông. Cháu có đuổi theo tìm bóng và mất tích.