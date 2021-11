Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/11

* Sáng 25/11, đại biểu Quốc hội khóa XV gồm các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT tiếp xúc cử tri phường Vinh Tân, TP. Vinh, Nghệ An sau Kỳ họp thứ 2. Trực tiếp trao đổi, trả lời những vấn đề cử tri đặt ra, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chia sẻ những tác động của dịch Covid -19 đối với tỉnh, trong đó có TP. Vinh - địa phương được đánh giá là chịu nhiều tác động nhất trong các địa phương của tỉnh. Đại biểu Thái Thanh Quý cũng mong muốn cử tri đồng hành với các cấp, ngành trong mọi lĩnh vực, nhất là trong công tác quản lý đô thị.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tiếp thu, trả lời các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 25/11, tại thành phố Vinh diễn ra Hội nghị tuyên dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ III, năm 2021. Trong giai đoạn 2019-2021, số người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của Nghệ An là 3.718 lượt người, bao gồm nhiều thành phần: già làng, trưởng thôn, trưởng bản, bí thư chi bộ thôn, bản, trưởng dòng họ, cựu chiến binh, cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nghỉ hưu, người sản xuất giỏi...

Tôn vinh những điển hình người có uy tín tiểu biểu trong đồng bào các dân tộc Nghệ An. Ảnh: Thành Cường Tại hội nghị, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 8 người có uy tín đạt thành tích xuất sắc và 182 người có uy tín tiêu biểu khác cũng được Ban Dân tộc tỉnh khen thưởng, nhằm ghi nhận, tôn vinh những cống hiến trong thời gian qua của đội ngũ này.

* Ngày 25/11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2021. Thông tin đưa ra tại hội nghị này, năm 2021, dự kiến Nghệ An có 22/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu 5 giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022, thực hiện linh hoạt, hiệu quả, an toàn phòng, chống dịch, kết hợp với phục hồi, phát triển kinh tế. Triển khai các chương trình, đề án để thực hiện mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. UBND tỉnh cũng thông qua dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2021. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 25/11, Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác dân số huyện Thanh Chương tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Quốc gia về dân số hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/11/1961 – 26/11/2021).

Chương trình diễn ra tại Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân (Thanh Chương). Ảnh: Mỹ Hà

* Sáng 25/11, huyện Quế Phong tổ chức Bế mạc Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021. Qua cuộc diễn tập, cấp ủy, chính quyền cùng lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng đánh giá đúng khả năng, năng lực của ngành mình, rút kinh nghiệm để huấn luyện bổ sung những nội dung còn hạn chế, bất cập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích cao trong nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021. Ảnh: Trọng Kiên

* Đi buôn bò rồi "cõng" ma túy, người đàn ông lĩnh án tử. Đó là Thò Bá Tồng (SN 1998), trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Phiên tòa sơ thẩm xét xử đối tượng này được TAND tỉnh Nghệ An tổ chức sáng 25/11.