Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/12

* Chiều 25/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 12/2020. Tại phiên họp, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đã bàn bạc, thảo luận về chương trình công tác của BTV Tỉnh ủy năm 2021.



Các đại biểu cũng đã cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An. Phiên họp cũng dành thời gian bàn kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 15/3/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý, giai đoạn 2016-2020.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

* Trước đó, vào sáng 25/12, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị có sự tham dự của Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2020 và để ra các giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Dịp này Bộ Quốc phòng tặng 7 đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Nghệ An Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam”. 14 tập thể và 14 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng - an ninh năm 2020.

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 25/12, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở tỉnh Nghệ An tổ chức họp đánh giá kết quả việc xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã đóng góp các ý kiến về công tác kiểm tra việc thực hiện và chỉ rõ những hạn chế trong thực hiện QCDC cơ sở; các vấn đề liên quan đến công tác cải cách hành chính trong thực hiện QCDC cơ sở;… Theo đó năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ công tác điều hành, lãnh đạo đúng đắn, thực hiện tốt công tác QCDC cơ sở nên các lĩnh vực đạt được nhiều kết quả tốt, niềm tin của người dân ngày được nâng cao.

Hội nghị nhấn mạnh, bước sang năm 2021, thực hiện QCDC cơ sở phải gắn với việc triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai đầy đủ, hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Chính phủ…

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

* "Nghệ An tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản sạch” là nội dung của bài viết trên lĩnh vực kinh tế. Phản ánh thực trạng của khâu kết nối, tiêu thụ nông sản cho nông dân và nhà sản xuất. Bài viết nêu: Trước đây trên địa bàn tỉnh như Quỳnh Lưu, Diễn Châu hàng năm có trung bình từ 4 - 5 doanh nghiệp tham gia hợp tác, ký kết tiêu thụ nông sản, thì nay chỉ có 1 - 2 đơn vị; các huyện như: Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn... tìm được doanh nghiệp bao tiêu cũng là một quá trình đầy gian nan bởi việc đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chí để ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp đang rất khó khăn.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, tỉnh Nghệ An hiện có 17 trung tâm thương mại, 95 siêu thị, ngoài ra, có hơn 100 cửa hàng chuyên doanh và cửa hàng tiện lợi hiện đại hoạt động theo mô hình chuỗi. Tuy nhiên những nông sản, thực phẩm an toàn tại Nghệ An hiện chiếm một tỷ trọng rất thấp trong cơ cấu các mặt hàng được bày bán tại các siêu thị.

Dưa chuột an toàn tại huyện Diễn Châu bị tồn đọng, ế ẩm buộc phải giảm giá. Ảnh: Quang An

* Sau khi cùng đội U17 Sông Lam Nghệ An vô địch Giải bóng đá U17 Quốc gia 2020, HLV Phạm Văn Quyến sẽ tiếp tục đồng hành cùng lứa cầu thủ này tham dự Vòng loại Giải U19 Quốc gia 2021 với tư cách HLV phó.



Năm nay, U19 SLNA được dẫn dắt bởi HLV trưởng Phạm Bùi Minh cùng các trợ lý: Đinh Văn Dũng, Lê Kỳ Phương, Phạm Văn Quyến, Lê Kỳ Đại và Trần Quang Dũng. Trong đó, đây là năm thứ 4 liên tiếp Văn Quyến được giao nhiệm vụ. Trước đó, thần đồng bóng đá Việt Nam một thời đều góp phần mang về thành tích cao.