Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/12

* Chiều 25/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự phiên toàn thể của Hội thảo “Du lịch Việt Nam - phục hồi và phát triển” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT&DL, tỉnh Nghệ An tổ chức.

Hội thảo có sự tham dự của gần 200 đại biểu là đại diện các nhà khoa học, quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch trong nước và quốc tế trực tiếp tại Nghệ An và trên các nền tảng trực tuyến. Do điều kiện dịch Covid -19, Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại thị xã Cửa Lò - một trung tâm du lịch lớn của Nghệ An; đồng thời kết nối trực tuyến với 19 điểm cầu tại các tỉnh trọng điểm về du lịch trong cả nước.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, Hội thảo đã tiến hành phiên chuyên đề.

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đến dự phiên toàn thể hội thảo. Ảnh: Thành Cường

* Phát biểu tại phiên Chuyên đề Hội thảo Du lịch Việt Nam năm 2021 tổ chức tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), đồng chí Đoàn Văn Việt - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu quan điểm và một số giải pháp phục hồi, phát triển du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới. Theo đó, có 5 quan điểm, nguyên tắc chủ đạo, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện gồm: Mở cửa, phục hồi du lịch gắn với phòng, chống dịch, quản trị rủi ro, khủng hoảng và thực hiện Nghị quyết 128.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội thảo Du lịch Việt Nam năm 2021. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 25/12, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông ghi nhận sự nỗ lực của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh trong thực hiện các quy chế về lãnh đạo quản lý, tăng cường sự đoàn kết, cộng sự để gìn giữ phẩm chất đạo đức và phát huy tốt hình ảnh của người cán bộ Đoàn trong tình hình mới.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Sáng 25/12, có 200 đại biểu dự Hội nghị Khoa học toàn quốc về Ngư học lần thứ 2. Hội nghị do Hội Ngư học Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: MH

* Ngày 25/12, tại huyện Nooọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Bộ Công an Lào tổ chức lễ khánh thành và bàn giao trụ sở làm việc đầu tiên cho Công an bản biên giới Noọng Hét Tạy.

Công trình là kết quả của kế hoạch hợp tác bổ sung giữa Bộ Công an 2 nước Lào - Việt Nam, trong đó có chủ trương Bộ Công an Việt Nam giúp Bộ Công an Lào xây dựng 287 trụ sở làm việc của Công an các bản giáp biên giới. Tại Nghệ An đã triển khai xây dựng 7 trụ sở Công an giáp biên tại huyện Xiêng Khoảng, Lào. Sau gần một tháng khởi công xây dựng, đến nay trụ sở Công an bản Noọng Hét Tạy đã hoàn thành, trụ sở làm việc này được Bộ Công An Việt Nam thống nhất thiết kế đồng bộ với trụ sở làm việc của Công an 6 bản thuộc huyện Xiêng Khoảng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành trụ sở Công an bản Noọng Hét Tạy, huyện Xiêng Khoảng, Lào. Ảnh: Đức Vũ

* Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC Nghệ An) thông tin: Trong 24 giờ qua (từ 18h00 ngày 24/12 đến 18h00 ngày 25/12), Nghệ An ghi nhận 98 ca dương tính mới với SASR-CoV 2.

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Hàng loạt hộ dân ở huyện Quế Phong bức xúc vì chăm bón cấy quế đã hàng chục năm, chưa kịp thu hoạch thì bị kẻ gian đến bóc trộm hết vỏ, đành phải ngậm ngùi chặt bỏ. Tình trạng này đã kéo dài từ nhiều năm nay với thủ đoạn ngày càng liều lĩnh.