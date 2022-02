Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/2

* Sáng 25/2, nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tới Singapore, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HDNĐ tỉnh và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp. Tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cảm ơn Tập đoàn Sembcorp của Singapore và Becamex IDC Corp của Việt Nam đã đầu tư vào tỉnh, qua đó, đóng góp quan trọng cho sự phát triển, đặc biệt là phát triển công nghiệp của Nghệ An; đồng thời mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa các bên sẽ ngày càng gắn bó chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao đổi cùng ngài Kelvin Teo - Giám đốc điều hành (CEO) Sembcorp Development kiêm Chủ tịch Tập đoàn VSIP. Ảnh: Viễn Sự

* Sáng 25/2, Sở Y tế tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2022). Tại buổi lễ, thừa ủy quyền, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Thầy thuốc Ưu tú" cho 50 thầy thuốc; Có 2 Thầy thuốc Nhân dân được phong tặng danh hiệu đợt này là Dược sĩ Hoàng Văn Hảo và Bác sĩ Đậu Huy Hoàn.

Trao Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Y tế Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

* Tại phiên giao dịch sáng nay (25/2), giá vàng tại các tiệm lớn ở thành phố Vinh đồng loạt tăng thêm 1,1 triệu đồng/lượng lập mốc giá mới là 67 triệu đồng/lượng (bán ra). Tuy nhiên, giao dịch ở các chiều mua vào - bán ra khá trầm lắng.

Giá vàng tăng cao song các quầy giao dịch cho biết, người đến tham khảo giá thì nhiều, còn thực tế mua vào - bán ra giảm so với trước. Ảnh: Thanh Phúc

* Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình kinh doanh, buôn bán các mặt hàng phòng, chống dịch Covid- 19 tại các hiệu thuốc trên địa bàn TP.Vinh.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra việc kinh doanh các loại kit test, thuốc điều trị Covid - 19 tại các hiệu thuốc trên địa bàn TP.Vinh sáng 25/2. Ảnh: Q.A

* Mưa rét kéo dài kèm sương muối gây hại nên các vùng trồng rau màu chuyên canh gặp khó trong sản xuất. Trong khi đó, giá xăng dầu liên tục “leo thang”, cước vận chuyển tăng mạnh đã tác động lên giá rau nhập về từ các tỉnh, thành khác.

Nhiều diện tích hành lá ở Quỳnh Lưu bị cháy lá do sương muối và rét hại kéo dài. Ảnh: Thanh Phúc

* Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 24/2 đến 6h00 ngày 25/2, Nghệ An ghi nhận 1.570 ca dương tính mới với Covid-19 tại 9 địa phương.