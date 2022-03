Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

* Sáng 25/3, tại TP. Vinh, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 để thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền. Dưới sự điều hành của chủ tọa kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 7 Nghị quyết quan trọng. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách và các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng công trình giao thông trọng điểm của cả nước; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương, đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan HĐND tỉnh.



Các đồng chí chủ tọa điều hành kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

* Quý I năm 2022, tốc độ tăng trưởng bình quân đầu người (GRDP) của tỉnh Nghệ An đạt 6,51%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 4.357 tỷ đồng, đạt 29,1% dự toán, bằng 94,5% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là thông tin được báo cáo tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3/2022.

Phiên họp được tổ chức trực tuyến, kết nối với 21 điểm cầu các huyện, thành, thị với sự tham dự của các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã. Ảnh: Phạm Bằng

* Em Trương Thị Hồng Khánh, lớp 11C3, Trường THPT Cờ Đỏ (Nghĩa Đàn) vinh dự giành giải Nhất Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ IV cấp tỉnh, năm học 2021-2022.

Em Trương Thị Hồng Khánh, lớp 11C3, Trường THPT Cờ Đỏ giành giải Nhất cuộc thi. Ảnh: Minh Thái

* Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 24/3/2022 đến 06h00 ngày 25/3/2022, Nghệ An ghi nhận 2.136 ca dương tính mới với Covid-19. Trong đó có 472 ca cộng đồng, 1.664 ca đã được cách ly từ trước (1.664 ca là F1).

Test nhanh Covid-19.

* Những ngày này, hoa xoan đang nở rộ khắp các vùng quê xứ Nghệ. Sắc trắng, sắc tím của hoa xoan đã tô điểm cho phong cảnh làng quê và gợi nhắc biết bao kỷ niệm thân thương.

Tại Nghệ An, xoan được trồng nhiều trong vườn nhà, vườn rừng, bãi sông, đường làng... Mùa hoa xoan đi đến đâu cũng thấy hoa nở trắng. Ảnh: Hữu Trung

* Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cùng với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tổ chức tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can đang công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An và Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Đức Vũ

* Công an huyện Quỳnh Lưu cũng vừa tiến hành khởi tố 2 bị can là công chức địa chính xã Quỳnh Lâm và công chức địa chính xã Quỳnh Hồng về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.