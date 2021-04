Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

* Sáng 25/4, được sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Thường trực Thành ủy Vinh, LĐLĐ thành phố long trọng tổ chức kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế lao động và phát động “Tháng Công nhân”; ra mắt trang thông tin điện tử Công đoàn tỉnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại nguồn gốc ra đời và ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Đây là dịp giai cấp công nhân và nhân dân lao động cả nước ôn lại truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm; sôi nổi hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt trang thông tin điện tử Công đoàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: D.T

* Ngày 25/4, dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị SSCĐ tại Trung đoàn 764. Ảnh: Trọng Kiên

* Sáng 25/4, tại Trường THCS Nguyễn Trãi (huyện Tân Kỳ), Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An tổ chức Liên hoan Câu lạc bộ Tổng phụ trách Đội tỉnh Nghệ An năm 2021. Chương trình Liên hoan Câu lạc bộ Tổng phụ trách Đội tỉnh Nghệ An năm nay có chủ đề “Tự hào là phụ trách đội” với sự tham gia của 50 giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu đến từ các Câu lạc bộ Tổng phụ trách Đội các đơn vị Tân Kỳ, Đô Lương, Thanh Chương, Anh Sơn, Nghĩa Đàn.

Đại diện Ban tổ chức chương trình trao cờ cho các đơn vị tham gia Liên hoan. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Thời điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đang cận kề, các tiểu thương, chủ nhà hàng đang tập trung thu gom lượng lớn hải sản để chuẩn bị cho mùa du lịch. Tại Cửa Hội, cá thu, cá bè, mực... về đầy ắp, tươi ngon.

Hải sản Cửa Hội, Cửa Lò từ lâu đã nổi tiếng về độ tươi ngon, giá cả hợp lý, hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời cho du khách khi về với phố biển năm nay.

Tiểu thương mua hải sản tại cảng cá Cửa Hội, phường Nghi Hải, TX. Cửa Lò. Ảnh: Nguyên Châu

* Xả bậy rác thải, nhiều cá nhân ở thành phố Vinh bị xử phạt nghiêm. Thông tin do UBND hai phường Vinh Tân và Cửa Nam cung cấp, mức tiền phạt đã áp dụng đối với mỗi lượt vi phạm, xả rác thải không đúng nơi quy định là từ 1,5 – 3 triệu đồng.

Khu vực cầu Tùng Binh (bờ Nam sông Vinh) hiện vẫn là điểm nóng ô nhiễm môi trường ở phường Vinh Tân. Ảnh: Nhật Lân

* Sau 2 trận đấu trên sân nhà, Sông Lam Nghệ An sẽ làm khách tại vòng 11 này trước CLB Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Đội bóng đất cảng với HLV Phạm Anh Tuấn và nhiều cầu thủ xứ Nghệ chẳng còn lạ lẫm gì SLNA. Xét trên phương diện tinh thần, đội chủ nhà đang hừng hực khí thế khi có tân chủ tịch đội bóng với nhiều điểm khởi sắc. Trận đấu tới là cuộc đối đầu của những đội bóng gặp khó và sẽ không hề có sự khoan nhượng. Trận đấu giữa Hải Phòng - SLNA sẽ diễn ra vào lúc 18:00 ngày 28/4 trên sân vận động Lạch Tray.