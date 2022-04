Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

* Vào buổi sáng 25/4, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn đại biểu Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã về quê hương Hoa Thành, huyện Yên Thành dâng hương, dâng hoa tưởng niệm đồng chí Phan Đăng Lưu.

Các đại biểu thực hiện lễ tưởng niệm đồng chí Phan Đăng Lưu. Ảnh: Thành Duy

* Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và các đại biểu Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An.

Cuộc làm việc nhằm đánh giá công tác triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ tư (khóa XIII) về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

Nhấn mạnh tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là phát triển bền vững, dựa trên đổi mới sáng tạo và sự đồng thuận của người dân. Nguyên tắc Văn kiện Đại hội XIII là Dân là gốc, Dân tham gia, Dân hưởng lợi và đặc biệt xây dựng Đảng dựa vào Nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao Nghệ An đã có quan điểm tiếp cận bám rất sát định hướng này.

Đánh giá cao cách tiếp cận trên của Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương đưa vào chương trình để Nghệ An phải là một địa chỉ không chỉ để phối hợp Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, mà còn là địa chỉ để nghiên cứu, tổng kết thực tiễn phát triển góp phần hoàn thiện lý luận đường lối đổi mới của Đảng.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Buổi chiều cùng ngày, tại TP. Vinh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đồng chí Phan Đăng Lưu với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị các đại biểu, nhà khoa học tập trung thảo luận làm sâu sắc thêm 4 nội dung về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phan Đăng Lưu: một trí thức yêu nước nhiệt thành, người cộng sản kiên trung, bất khuất; người cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam; tấm gương người cộng sản mẫu mực, phấn đấu, hy sinh trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 30 bản báo cáo, tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, lãnh đạo các cơ quan ban, ngành Trung ương, một số địa phương và các nhà khoa học, trong đó có 7 tham luận, ý kiến trực tiếp trình bày tại Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Thái Thanh Quý thăm gian trưng bày hình ảnh về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Phan Đăng Lưu. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 25/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) chủ trì Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I năm 2022, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu UBKT các cấp chủ động tích cực và quyết liệt hơn trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, tập trung chỉ đạo khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được UBKT Trung ương kết luận, thường xuyên báo cáo kết quả khắc phục.

Về vụ việc liên quan đến Công ty Việt Á, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan phải kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ án; kịp thời hoàn tất trong quý II trên tinh thần rõ đến đâu, kết luận, xử lý đến đó, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: TG

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 22/4/2022 về việc phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương bằng nhiều giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân trong thời gian nghỉ lễ.

Thanh tra giao thông làm nhiệm vụ tại các ngả đường. Ảnh tư liệu Hải Vương

* Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An: Tính đến sáng ngày 25/4, Nghệ An đã có 32.577 trẻ từ 5 - 11 tuổi được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Trước đó, Bộ Y tế đã cấp 82.600 liều vắc-xin cho tỉnh Nghệ An để tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An đã phân số vắc-xin này cho 21 huyện, thành, thị. Trong tuần này, Nghệ An tiếp tục tiêm hết số vắc-xin đã cấp.

Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại điểm tiêm Trường Trung học cơ sở Lam Thành, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Mỹ Hà

* Năm 2022 có khả năng xuất hiện nhiều cơn bão mạnh trái quy luật. Đây là thông tin được đưa ra trong Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 được tổ chức sáng nay (25/4) tại Hà Nội.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phú Hương

* Sáng 25/4, thầy giáo Bùi Công Nguyên - Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Kiều - Nghi Lộc cho biết: Nhà trường đã nhận được thông tin về việc học sinh của trường có hành động đẹp “nhặt được của rơi trả người đánh mất” và sẽ có kế hoạch biểu dương các em trước toàn trường để nhân rộng gương học sinh làm nhiều việc tốt.

Trước đó, Công an xã Nghi Kiều đã tiếp nhận tài sản từ 2 em là Nguyễn Hữu Cường (sinh năm 2010) và Trần Quế Đan (sinh năm 2010) là học sinh lớp 6B, Trường THCS Nghi Kiều. Hai em trong quá trình đi lao động đã nhặt được ví của anh Tuyền và chủ động đến cơ quan công an để tìm trả cho chủ sở hữu. Trong ví có gần 5 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ cá nhân quan trọng.