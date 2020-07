Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/7

* Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở huyện Nam Đàn.

* Trước đó vào sáng 25/7, đồng chí Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ GTVT và đoàn công tác của Bộ GTVT đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn; viếng các liệt sỹ ngành GTVT tại Nghĩa trang liệt sỹ đường 7 – Truông Kè.

Dâng lẵng hoa tươi thắm, nén hương thơm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cùng Đoàn công tác Bộ Giao thông vận tải, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An bày tỏ lòng thành kính, cảm phục và tri ân sâu sắc đối với các chị, các anh - những người anh hùng đã “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

* S áng 25/7, Sở Giao thông vận tải Nghệ An tổ chức Lễ Khởi công Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) – đoạn từ điểm giao Quốc lộ 46 đến Tỉnh lộ 535 (Km 76+00 – Km 83+500).

Dự án có chiều dài tuyến 7,422 km, điểm đầu giao với QL46 huyện Nghi Lộc; điểm cuối giao với Tỉnh lộ 535 thị xã Cửa Lò; được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (TCVN 4054-2005). Tổng mức đầu tư 521 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương 260,156 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 260,844 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức khởi công công trình. Ảnh: Thành Duy

rong chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, chiều 25/7, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An nhằm đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.