Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/8

* Sáng 25/8, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8, đánh giá quá trình điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện có hiệu quả và phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho kế hoạch năm 2020, đặc biệt là nhiệm vụ của Nghị quyết 01 của HĐND tỉnh nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm tại kỳ họp thứ 15. Cùng đó, tập trung tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút đầu tư, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Thành Duy

* 'Kỷ luật, kỷ cương đầu tư công phải nghiêm’. Đó là nhấn mạnh của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung khi đề cập đến công tác giải ngân vốn đầu tư công tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh sáng 25/8.

Trong bối cảnh nhu cầu chi tiêu trong xã hội giảm mạnh và kéo dài do dịch bệnh, chi tiêu của Nhà nước là công cụ chính để kích thích tổng cầu trong nền kinh tế; cho nên thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết để giúp nền kinh tế phục hồi, duy trì tăng trưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 25/8, Đảng bộ thị xã Hoàng Mai tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng trong chiều 25/8, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 .

Các đại biểu thống nhất các nội dung tại Đại hội Đảng bộ thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thanh Lê

* Sáng 25/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức tiếp nhận 553 thùng bánh, 165 thùng kẹo chia thành 5.000 phần quà với tổng trị giá hơn 362 triệu đồng cho người dân đang gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 từ Công ty TNHH thương mại Want Want Việt Nam. Đây là đợt trao quà lần thứ 2 của Công ty tại tỉnh Nghệ An (đợt 1 đã trao 2.400 phần quà gồm bánh kẹo cho người dân, trị giá 270 triệu đồng).

Cùng trong ngày, MTTQ tỉnh tiếp nhận nhiều hiện vật từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng, chống Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch.

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận quà ủng hộ. Ảnh: Ngọc Anh

* Liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19, Nghệ An lên phương án đón công dân ở tâm dịch Đà Nẵng về quê.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành, thị kiểm tra, rà soát, tổng hợp lao động đang tạm trú tại Đà Nẵng để báo cáo UBND tỉnh. Sở này có trách nhiệm khâu nối và thực hiện việc đón công dân Nghệ An từ Đà Nẵng về địa phương đảm bảo đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiều lao động Nghệ An đang đợi ngày được về quê. Ảnh: TH

* Điện lực Nghệ An tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm sử dụng điện. Từ đầu năm 2020 đến nay, Công ty Điện lực Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nhằm giảm tổn thất điện năng, đi đôi với các giải pháp kỹ thuật, vận hành lưới điện an toàn, ổn định.



Ông Lê Nam Hùng - Trưởng phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện Công ty Điện lực cho biết: "Hiện nay, vẫn còn tình trạng một số trường hợp khách hàng trộm cắp điện khi bị phát hiện nhưng vẫn không chịu hợp tác, thậm chí có hành vi chống đối với bộ phận kiểm tra xử lý, nên rất cần sự phối hợp của chính quyền địa phương cũng như cơ quan Công an các cấp để xử lý…”.

Hiện trường vi phạm trộm cắp điện tại xã Thọ Hợp (Quỳ Hợp). Đối tượng đã mở hộp công tơ để đấu nối bên trong. Ảnh: P.V

* 3 người Trung Quốc gắn camera siêu nhỏ ở cây ATM để lấy cắp dữ liệu, rút tiền ngân hàng.

Sự việc này được TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm sáng 25/8, xét xử các bị cáo: Yang Chang Cai (Dương Trường Tài, SN 1986, trú thôn Khê Bội, trấn Tượng Hồ, TP. Thụy Kim, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc); Lian Yu (Luyện Vũ, SN 1984, trú TP. Thụy Kim, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc); Deng Cong Cong (Đặng Thông Thông, SN 1990, trú TP. Thụy Kim, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

* Cũng liên quan đến lĩnh vực pháp luât, Văn phòng cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành bắt tạm giam đối tượng Bùi Hữu Thắng (SN 1986), trú tại phường Trung Đô (TP. Vinh), có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Dù không có nghề nghiệp nhưng Bùi Hữu Thắng vẫn tự nhận mình là cán bộ ngân hàng, làm giả con dấu, chữ ký của giám đốc ngân hàng để lừa đảo.