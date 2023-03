Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - TP. Hồ Chí Minh và 9 tỉnh phía Bắc, Bắc Trung bộ ký thoả thuận hợp tác phát triển; Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn; Xã Kim Liên đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu... là những thông tin nổi bật.

* Sáng 25/3, tại TP. Vinh đã diễn ra Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ - Duyên hải Trung bộ, vùng Trung du - miền núi Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng.

Tại hội nghị, TP. Hồ Chí Minh và 9 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ - Duyên hải Trung bộ, vùng Trung du - miền núi Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng đã ký kết biên bản thoả thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025, trên các lĩnh vực: đầu tư; du lịch, văn hóa; nông nghiệp; công thương; khoa học và công nghệ; thông tin và truyền thông; chuyển đổi số; giáo dục, đào tạo và y tế.

* Sáng 25/3, đồng chí Phạm Đình Toản - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội và đoàn công tác về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, đồng chí Phạm Đình Toản và đoàn công tác đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ nhà ở cho bà Nguyễn Thị Phượng, ở xóm 5, xã Thái Sơn và bà Trần Thị Hương, ở xóm 3, xã Mỹ Sơn (Đô Lương). Giá trị hỗ trợ cho mỗi ngôi nhà là 60 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, đảng viên, người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội.

* Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã thống nhất chuyển sinh hoạt tổ cho 2 đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An gồm các ông: Dương Đình Chỉnh và Nguyễn Xuân Đức. Quyết định trên được đưa ra tại phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh vào sáng 24/3.

Cụ thể, đại biểu Dương Đình Chỉnh, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc chuyển sinh hoạt từ Tổ đại biểu huyện Quỳnh Lưu về Tổ đại biểu huyện Nghi Lộc. Đại biểu Nguyễn Xuân Đức hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn; chuyển sinh hoạt từ Tổ đại biểu thị xã Hoàng Mai về Tổ đại biểu huyện Nam Đàn.

* Sáng 25/3, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) long trọng tổ chức lễ công bố quyết định, đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và phát động phong trào thi đua xây dựng nâng cao các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và NTM kiểu mẫu tại địa phương.

* Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng huyện Quỳnh Lưu đạt chuẩn nông thôn mới và Khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2023, sáng 25/3, tại bãi biển xã Quỳnh Bảng, Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm VHTT&TT huyện tổ chức Khai mạc Hội trại thanh niên và giải bóng chuyền bãi biển.

* Công an huyện Kỳ Sơn đang tạm giữ hình sự đối tượng Kha Văn Xý (SN 1971), trú tại bản Kèo Lực 2, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trước đó, vào khoảng 20h ngày 23/3, qua công tác nắm tình hình, tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Cục Hải quan Nghệ An đã phát hiện đối tượng Kha Văn Xý đang có hành vi cất giấu 2 bao potylen màu xanh bên trong có chứa 25 viên ma túy (dạng hồng phiến) trong nhà.