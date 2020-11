Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/11

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 11/2020, nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng; Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Con Cuông; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An kiểm tra, sát hạch công chức; Lý do khó kiểm tra, giám sát việc khai thác cát, sỏi trái phép ở Nghệ An... là những thông tin nổi bật ngày 26/11.