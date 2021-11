Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/11

* Chiều 26/11, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức họp trực tuyến với 21 huyện, thành, thị để nghe và cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới. Báo cáo tại cuộc họp, Sở Y tế cho biết, tính từ đầu đợt dịch đến 8h00 ngày 26/11/2021, toàn tỉnh ghi nhận 4.130 bệnh nhân mắc Covid-19 tại 21 địa phương. Các đại biểu dự họp đã nêu các ý kiến và giải pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới, đặc biệt là giải pháp thí điểm điều trị F0 tại Trạm Y tế lưu động, cách ly tại nhà cho các đối tượng nguy cơ cao. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung lưu ý các địa phương phải bình tĩnh, chủ động, không lơ là trong phòng, chống dịch



Toàn cảnh cuộc họp của Thường trực Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 26/11, Hiệp hội Chế biến gỗ và Lâm sản ngoài gỗ tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2024. Chúc mừng Hiệp hội Chế biến gỗ và Lâm sản ngoài gỗ tỉnh Nghệ An, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cũng nhấn mạnh: Lâm nghiệp Nghệ An có nhiều tiềm năng về phát triển công nghiệp chế biến và thương mại sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ. Để nâng cao giá trị của rừng, tỉnh cần có những giải pháp phù hợp để thay đổi cách tiếp cận theo chuỗi sản phẩm, từ khâu tạo vùng nguyên liệu cho tới khai thác, chế biến tiêu thụ sản phẩm trên thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần phát triển nghề rừng bền vững và hiệu quả cao.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Phú Hương

* Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình Tuyên dương "Thanh niên tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp tỉnh Nghệ An" năm 2021. Đây là hoạt động thường niên của Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An nhằm kip thời tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong thanh thiếu niên.

Trao tặng Bằng khen cho các thanh niên tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp toàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Ngày 26/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 25/11 đến 06h00 ngày 26/11), Nghệ An ghi nhận 40 ca dương tính mới với Covid-19 tại 13 địa phương.

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có lịch tiêm vaccine cho học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, bắt đầu từ ngày mai (27/11), một số trường trên địa bàn các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên và thành phố Vinh sẽ bắt đầu tiến hành tiêm vaccine cho học sinh tại trường.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng là một trong những trường đầu tiên được tiêm vacxin. Ảnh: Đức Anh

* Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và để theo kịp xu thế bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, ngày 28/11 tới đây, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An sẽ tổ chức livestream kết nối, tiêu thụ cam Vinh và đặc sản Nghệ An.