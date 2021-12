Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/12

* Sáng 26/12, huyện Kỳ Sơn trọng thể tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 60 năm thành lập huyện (1961- 2021). Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Kỳ Sơn đã khắc phục mọi khó khăn, thử thách, năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế, khơi dậy mạnh mẽ nội lực, khai thác tối đa ngoại lực để xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh trao Bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tặng cho huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Phạm Bằng

* Trong năm 2021, sản lượng khai thác thủy sản của Nghệ An đạt trên 200 nghìn tấn, giá trị ước khoảng hơn 4 nghìn tỷ đồng. Nhiều tàu cá công suất lớn ở huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai đánh bắt được nhiều hải sản có giá trị, thu lãi hàng trăm triệu đồng/chuyến.

Ngư dân Nghệ An tích cực bám biển, thu lại nguồn giá trị cao từ sản lượng hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng

* Ngày mai (27/12), sau 4 tháng học trực tuyến, học sinh tiểu học và học sinh các khối 6,7,8 trên địa bàn thành phố Vinh chính thức trở lại trường. Trước ngày học sinh trở lại trường, các Ban giám hiệu đã xây dựng các kế hoạch cụ thể từ việc thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 đến việc đưa, đón học sinh hàng ngày.

Trước ngày học sinh trở lại trường, Trường THCS Trường Thi đã hoàn thành việc chăng dây phân luồng để phân lối đi cho tất cả các khối lớp. Ảnh: MH

* Sáng 26/12, Nghệ An ghi nhận 117 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 51 ca cộng đồng, đáng chú ý có 44 ca cộng đồng được ghi nhận tại xã bản Xẹt 2, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu. Ngay khi có kết quả xét nghiệm, xã Châu Thắng đã tiến hành phong tỏa tạm thời toàn bộ bản Xẹt 2, với tổng số 126 hộ dân, gần 600 nhân khẩu, lập chốt kiểm soát người ra vào địa bàn và cắt cử lực lượng túc trực 24/24h.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Vào hồi 06h00’ ngày 26/12, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo xảy ra cháy xưởng gỗ tại xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã huy động 3 đội công tác, 4 xe chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy.