Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/2

(Baonghean.vn) - Nhiều hoạt động xúc tiến hợp tác đầu tư của lãnh đạo tỉnh Nghệ An tại Singapore; Nghệ An khởi động Tháng Thanh niên 2022; Nghệ An phân bổ hơn 700 tấn gạo thiếu đói cho người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; Hàng loạt địa phương trong tỉnh điều chỉnh cấp độ dịch… Đây là những nội dung đáng chú ý có trên Baonghean.vn ngày 26/2.