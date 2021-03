Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

* Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 3/2021 để nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Tại cuộc họp Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, bên cạnh học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội thì vấn đề hết sức quan trọng là triển khai các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đặc biệt trong năm nay phải xây dựng hoàn thiện và ban hành 21 chương trình, đề án trọng điểm; do đó các ngành phải chú ý để tham mưu kịp thời. Gắn với đó, tỉnh cần thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; mặt khác, cùng với phục hồi kinh tế, cần tiếp tục tập trung cao trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên tinh thần không chủ quan lơ là; phải tiếp tục triển khai quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 26/3, tại xã Bảo Thành (Yên Thành), Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Ngày hội thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ngày hội thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2021 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo tổ chức đồng loạt trên toàn tỉnh với các hoạt động: Khởi động hưởng ứng Chương trình “Những bước chân tình nguyện vì cộng đồng”; triển khai thực hiện công trình thanh niên; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn như: Tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên, giao lưu văn hóa, văn nghệ, hành trình về địa chỉ đỏ...

Trao tặng 10 suất quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyên Yên Thành. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Chiều 26/3, ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, bước đầu đơn vị đã xác định được có một hành khách trên chuyến bay có người nhiễm Covid-19 (từ Phú Quốc đi Hà Nội sáng 22/3) quê ở Nghệ An. Hành khách này quê ở xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Sau khi xuống sân bay Nội Bài, người này vẫn đang ở lại Hà Nội.

Ảnh minh họa.

* Dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp tại huyện Thanh Chương. Đến ngày 26/3, bệnh dịch này đang lây lan ở 28/38 xã trên địa bàn huyện.

Người chăn nuôi trên địa bàn xã Thanh An phun hóa chất khử trùng trong khu vực chuồng trại. Ảnh: Xuân Hoàng

* Ngày 26/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Hữu Thắng (SN 1986), trú phường Trung Đô, TP.Vinh về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Trước đó, Bùi Hữu Thắng đã mạo danh nhân viên của ngân hàng Vietcombank, làm giả nhiều giấy tờ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người gửi tiền.