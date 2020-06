Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/6

(Baonghean.vn) - Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các địa phương; Dự báo năm nay có mưa lớn gây ngập lụt; Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; Nghệ An đạt giải Nhì toàn quốc viết về công tác Đoàn; Một ngư dân Nghệ An mất tích trên biển... là những tin tức nổi bật trong ngày 26/6.