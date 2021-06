Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/6

* Sáng 26/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin phát hiện thêm 3 ca nhiễm Covid-19 mới ở các địa phương là thành phố Vinh và huyện Nam Đàn. Các ca bệnh mới phát hiện này đều trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến chợ đầu mối ở thành phố Vinh.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm tiểu thương chợ đầu mối Vinh. Ảnh: Quang An

* Trong khi đó, tại phường Quán Bàu, lãnh đạo địa phương này đã phong tỏa ngõ 21, đường Lê Ninh, khối 4 với tổng 15 hộ dân, 53 nhân khẩu, nơi có 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca buôn bán tại chợ đầu mối Vinh.

Ngõ 21, đường Lê Ninh, phường Quán Bàu bị phong tỏa. Ảnh: P.V

* Tính đến 7 giờ sáng 26/6, toàn tỉnh Nghệ An có 62 F0 - ca nhiễm Covid-19. Theo xác định của cơ quan chức năng, có 4 nhóm liên quan, lây nhiễm chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nhóm liên quan thứ nhất liên quan 2 ca nhiễm Covid-19 từ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) sang ngày 5/6/2021, tiếp xúc với bệnh nhân 10732 (N.T.M) với tổng số có 52 F0, trong đó, có 1 ổ dịch ở chợ đầu mối Vinh với 14 ca (9 ca trực tiếp, 5 ca lây nhiễm thứ cấp; riêng trong đêm 25/6 phát hiện mới 5 ca).

Nhóm liên quan thứ hai từ tỉnh Bắc Giang về Nghệ An.

Nhóm liên quan thứ ba có ca F0 trên chuyến xe Trung Đức - Hải Phòng; có 2 ca tại huyện Quỳnh Lưu.

Nhóm liên quan thứ tư: Đây là ca bệnh vãng lai, 1 lái xe từ Quảng Ngãi đi ngang qua (không tiếp xúc với ai).

Khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho người dân phường Hồng Sơn và Vinh Tân (TP. Vinh). Ảnh Thành Chung

* Cho rằng chợ đầu mối và các khu chợ trên địa bàn thành phố Vinh dễ biến thành ổ dịch lây lan Covid-19 nếu vẫn duy trì hoạt động, một số đơn vị đề xuất tạm dừng hoạt động tại đây. Tuy nhiên, UBND tỉnh không đồng ý với đề xuất. Thay vào đó, yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tại các chợ chưa xuất hiện dịch.

Đối với các chợ đã xuất hiện dịch, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thành, thị chỉ đạo các phòng, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan thực hiện việc phong tỏa, điều tra dịch tễ, phun khử khuẩn... theo quy định. Khi đủ điều kiện thì mở lại hoạt động để đảm bảo phục vụ hàng hóa cho người dân trong khu vực.

Đối với các chợ chưa xuất hiện dịch, lãnh đạo địa phương có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng chốt chặn tại các lối vào chợ, chỉ để 1-2 lối ra, vào. Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Bố trí điểm bán khẩu trang, tổ chức đo thân nhiệt và yêu cầu sát khuẩn tay cho tất cả các hộ tiểu thương và khách hàng khi vào chợ.

Nhiều chợ ở TP. Vinh đã tạm dừng hoạt động để xét nghiệm toàn bộ tiểu thương. Ảnh: QA

* Thêm một xã được cách ly theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Đó là xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu). Tại xóm 4 của xã này xuất hiện 2 ca bệnh tại cộng đồng.

Lập chốt vào thôn 4, xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu). Ảnh: Việt Hùng

* Đã 1 tuần TP. Vinh thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù các ca nhiễm liên tục xuất hiện ở nhiều nơi, nhiều địa bàn đã bị phong tỏa, thậm chí có lãnh đạo địa phương trở thành F0, hay trở thành F1 buộc phải cách ly. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", nên công tác phòng, chống dịch bệnh vẫn được đảm bảo.

Mặc dù phường Hưng Dũng có 3 ca bệnh Covid-19 nhưng hiện tại, bên trong các khu vực cách ly, nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cho nhân dân vẫn được đảm bảo. Ảnh: Tiến Đông

* Trong một động thái khác, sau khi toàn bộ người dân 2 phường có kết quả xét nghiệm âm tính, UBND TP. Vinh đã cho phép dỡ lệnh cách ly y tế đối với 2 phường Hồng Sơn và Vinh Tân.

Dù phương tiện đã được lưu thông trở lại, tuy nhiên, tại các điểm chốt vẫn có lực lượng chức năng túc trực để kiểm soát người ra, vào. Ảnh: Quang An

* Trong những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 ở Nghệ An diễn biến nhanh, phức tạp. “Cuộc chiến” với SARS-CoV-2 cam go, khẩn trương từng giờ, từng phút. Trong điều kiện khó khăn, những cán bộ, y, bác sĩ của CDC Nghệ An - những “chiến sĩ áo trắng” từng ngày, từng giờ xông pha nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 là một trong những minh chứng về tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, “Vì nhân dân hy sinh”…

Những ngày dịch bùng phát, các tổ công tác liên tục nhận lệnh hành quân trong đêm. Ảnh: CDC Nghệ An

* Trong một hoạt động giàu nghĩa tình khác, sáng 26/6, lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đại học Y khoa Vinh, Công đoàn Viên chức Nghệ An, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An cùng nhiều cán bộ Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.

Chương trình “Hành trình đỏ - Giữ nhịp đập trái tim” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, Công đoàn Viên chức Nghệ An và Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An phối hợp tổ chức, bắt đầu từ sáng 26/6. Đây là hoạt động nhằm kêu gọi khẩn cấp các cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia đăng ký hiến máu nhằm bù đắp lượng máu rất thiếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

* Cuối chiều 26/6, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin: Nghệ An có thêm 4 ca nhiễm Covid-19 mới. Cả 4 bệnh nhân đều là trường hợp F1, ở thành phố Vinh; có mối liên quan đến chợ đầu mối Vinh và được cách ly an toàn từ trước. Tổng số ca nhiễm của Nghệ An đến thời điểm này là 66 ca./.