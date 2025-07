Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/7 Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ; Các đơn vị, tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ người dân bị thiệt hại do mưa lũ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Chiều 26/7, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng đoàn đại biểu đã về Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên,; Đền Chung Sơn; Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn; Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đô Lương và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng đoàn đại biểu đã về Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng

* Mỗi độ tháng Bảy về, trong những nén hương lặng thầm bên mộ chí sĩ, trong ánh nến lung linh tại các nghĩa trang liệt sĩ, tấm lòng người Việt lại bồi hồi tưởng nhớ đến hàng triệu người con đã ngã xuống cho độc lập, tự do. Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 không chỉ là một mốc lịch sử, mà còn là lời nhắc thiêng liêng về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

* Sáng 26/7, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng bà Thái Hương - Anh hùng Lao động, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH; ông Trần Hoài Nam - Giám đốc Ngân hàng VietinBank, Chi nhánh Nghệ An đã trao 7 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 3 gây ra.

Đồng chí Phan Đình Trạc và lãnh đạo tỉnh Nghệ An chứng kiến các nhà hảo tâm trao số tiền 7 tỷ đồng tới bào lũ lụt tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 26/7, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các xã miền Tây khắc phục hậu quả lũ lụt do cơn bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy ủng hộ đồng bào các xã miền Tây khắc phục hậu quả lũ lụt do cơn bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra. Ảnh: Phạm Bằng

* Tính đến trưa ngày 26/7: Hơn 50.000 tổ chức, cá nhân ủng hộ hơn 38,5 tỷ đồng, giúp đỡ người dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đưa hàng lên cứu trợ người dân xã Tam Quang. Ảnh: CSCC

* Theo ghi nhận của phóng viên, trưa 26/7, số lượng phương tiện trên Quốc lộ 7 tăng lên đột biến, đặc biệt có nhiều đoàn xe cứu trợ hướng về các địa phương vùng ngập lụt ở miền Tây xứ Nghệ. Tuy nhiên, nhiều đoạn đường bị ách tắc kéo dài.

Hàng xe nối dài trên địa bàn xã Tam Quang. Ảnh: Quang An

* Đến ngày 25/7/2025, tỉnh Nghệ An đã có 100/130 xã, phường hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, đạt tỷ lệ gần 77%.

Xã Nghĩa Hưng trao tiền hỗ trợ xây nhà cho người dân. Ảnh: Mai Hoa

* 7 tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An tăng 15,77%. Chỉ số sản xuất tăng khá do nền kinh tế chung của tỉnh có sự phục hồi mạnh mẽ; các doanh nghiệp nỗ lực khôi phục, đẩy mạnh chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, nhiều dự án mới đi vào hoạt động.