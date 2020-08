Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/8

* Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham gia của 198 đại biểu chính thức đại diện cho gần 2.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích của Đảng bộ và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt, triệt để các loại tội phạm với quan điểm “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”; tăng cường và đổi mới các biện pháp quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng phó có hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống và các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự;…

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Nghệ An khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

* Đại hội Đảng bộ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc phiên chính thức, với sự tham gia của 185 đảng viên trong Đảng bộ. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và chúc mừng Đảng bộ nhà trường về những kết quả quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng cho rằng, những kết quả đó chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế 60 năm xây dựng và phát triển của nhà trường. Đồng thời, nhấn mạnh 5 vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định nhằm phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra.

Toàn cảnh phiên chính thức Đại hội Đảng bộ Trường ĐH SPKT Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

* Đảng bộ thị xã Hoàng Mai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông biểu dương và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân thị xã Hoàng Mai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Theo đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, những kết quả mà Hoàng Mai đạt được trong những năm qua là khá tốt, nhưng đó chưa phải là sự bảo đảm để Hoàng Mai phát triển mạnh mẽ, chắc chắn trong giai đoạn sắp tới. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Hoàng Mai phải khai thác triệt để, phát huy vai trò của địa bàn có vị trí thuận lợi trong khu vực Nam Thanh - Bắc Nghệ, vai trò là một cực tăng trưởng của tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hoàng Mai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Lê

* Chiều 26/8, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá những kết quả tích cực trong xây dựng Chính phủ điện tử thời gian qua như, xây dựng các ứng dụng vào công tác phòng chống dịch Covid-19; Các nền tảng điện tử được phát triển nhanh, tăng đột biến với hơn 3 lần; các hệ thống an toàn thông tin tiếp tục được cải thiện mạnh; các dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được phát triển…

Quang cảnh hội nghị trực tuyến trại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến đường dây 500kV nối Nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện lưới Quốc gia; Dự án cải tạo đường dây 110 kV Quỳnh Lưu - Quỳ Hợp. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại các buổi làm việc về công tác bồi thường GPMB Dự án tuyến đường dây 500kV nối Nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện lưới Quốc gia và Dự án cải tạo đường dây 110 kV Quỳnh Lưu - Quỳ Hợp.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đ.C

* Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có hướng dẫn công tác quản lý các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm học 2020 - 2021.

Ảnh minh họa.

* Sáng 26/8, HĐND huyện Hưng Nguyên khóa XIX đã tổ chức kỳ họp thứ 13, nhiệm kỳ 2016 - 2021, bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện.

Ông Hoàng Văn Phi - Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Anh Tiến. Ảnh: Thanh Tâm

* Sau nhiều năm “đắp chiếu”, công trình Nhà máy nước thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong) trị giá hơn 41 tỷ đồng đã được UBND tỉnh giao cho huyện Quế Phong tổ chức vận hành tạm thời để cung ứng nước sạch cho người dân.

Hồ sơ lắng của Nhà máy nước Kim Sơn. Ảnh: Nhật Lân

* Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 1.017 phạm nhân đang thụ án tại các trại giam trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh 2/9.