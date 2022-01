Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/1

* Sáng 27/1, Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức họp trực tuyến toàn tỉnh để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp tết Nguyên đán 2022. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chúng ta không ngăn cấm, tạo điều kiện thuận lợi để người dân về quê ăn Tết nhưng yêu cầu người dân phải chủ động thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch; khuyến khích công dân tự xét nghiệm, khi có biểu hiện nghi ngờ nhiễm Covid-19 như ho, sốt, khó thở... thì phải hạn chế tiếp xúc, liên hệ ngay cơ sở y tế để có biện pháp xử lý kịp thời".

Toàn cảnh cuộc họp của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chúc Tết Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và giao lưu trực tuyến với các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 và làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trên biên giới tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự hy sinh của các cán bộ, chiến sỹ BĐBP tại các tổ, chốt trên tuyến biên giới và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tặng quà cho các tổ, chốt và các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn đang tham gia làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 27/1, đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng quà Tết và trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” tại huyện Diễn Châu. Cùng ngày, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết các đơn vị Quân đội trên địa bàn huyện Nam Đàn.

Trao tiền hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết tại huyện Diễn Châu. Ảnh: Mai Giang

* Chiều 27/1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2022. Chương trình đã dành tặng hơn 130 suất quà, đồng thời bố trí 4 chuyến xe miễn phí để đưa người lao động, thanh niên công nhân, sinh viên người Nghệ An xa quê về nhà đón Tết cổ truyền, sum họp cùng gia đình.

Trung ương Đoàn đã tài trợ vé máy bay miễn phí cho nhiều hoàn cảnh khó khăn được trở về quê hương trong dịp Tết. Tỉnh đoàn Nghệ An cũng phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh, Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An tổ chức các chuyến xe miễn phí, kịp thời giúp đỡ, chia sẻ với các trường hợp khó khăn, mang Tết về cho nhiều gia đình trên toàn tỉnh như ý nghĩa tên gọi của chương trình. Ảnh: T.G

* Những ngày cận Tết, đường phố Vinh trở nên nhộn nhịp hơn ngày thường, các khu chợ, siêu thị, điểm bán hoa, cây cảnh có rất đông người mua sắm. Một tiểu thương cho biết: “Trải qua một năm lao đao vì dịch bệnh, chợ vắng vẻ nên những ngày cuối năm khách đông như vậy chúng tôi thấy rất vui...".

Tại các điểm bán hoa, cây cảnh Tết trên địa bàn TP.Vinh trong sáng 27/1 cũng có đông người đi xem, lựa chọn cây cảnh để chưng Tết. Ảnh: Q.A

* Bất chấp lệnh cấm nhằm phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, chủ quán Karaoke Bích Tiến, tại khối 4, thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu) vẫn đón khách vào hát. Trong 1 tuần quán này có 2 lần bị Công an huyện Quỳnh Lưu lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.