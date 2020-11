Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/11

* Các đại biểu Quốc hội đã có các buổi tiếp xúc cử tri tại các địa phương. Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri Anh Sơn băn khoăn về dự án hồ chứa nước Bản Mồng, vì các hạng mục nằm trong dự án hồ chứa nước Bản Mồng nhiều năm nay không thấy triển khai. Cử tri Đô Lương đề nghị xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất, lấn đường xảy ra phổ biến ở một số địa phương.



Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: Tiến Hùng

* N

gày 27/11, HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra một số dự thảo trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Về dự thảo nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường , hè phố một số tuyến đường phục vụ phố đi bộ, phố đêm trên địa bàn thành phố Vinh, các thành viên tham gia thẩm tra đều đồng tình với chủ trương thu phí; đồng thời thống nhất đối tượng nộp phí, mức thu phí của các tổ chức, cá nhân sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố một số tuyến đường phục vụ phố đi bộ, phố đêm trên địa bàn thành phố Vinh.

Cùng ngày, HĐND tỉnh cũng cho chủ trương điều chỉnh bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

* Chiều 27/11, tại TP Vinh (Nghệ An), Cục Quản lý thị trường Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý thị trường. Tại buổi lễ, đại diện Tổng Cục Quản lý thị trường đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Hường (SN 1969), nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường làm Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và Tổng Cục quản lý thị trường trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng cho đồng chí Nguyễn Văn Hường - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An. Ảnh: Văn Trường

* Thành phố Vinh sắp cưỡng chế giải phóng mặt bằng đường Vinh - Cửa Lò đoạn qua Nghi Phú. Đến thời điểm này, dự án đường Vinh - Cửa Lò đã cơ bản giải phóng mặt bằng xong vệt 9m, chỉ còn 8 hộ dân ở xã Nghi Phú thành phố Vinh. Đây là dự án trọng điểm và công tác giải phóng mặt bằng đã kéo dài quá thời gian quy định.

Đường Vinh - Cửa Lò qua Nghi Phú đang được thi công. Ảnh: T.C

* TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Hoàng Văn Hải (30 tuổi), Trang A Vừ (28 tuổi), Thào Á Sự (28 tuổi), cùng trú tại huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Với 3 ba lô ma túy có khối lượng gần 31 kg, cả ba bị cáo đã bị tuyên án tử hình.