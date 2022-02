Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/2

* Sáng 27/2, tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức Chương trình gặp mặt các đồng chí cán bộ, lãnh đạo, doanh nhân người Nghệ An đang công tác và đã nghỉ hưu tại Hà Nội nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022. Hoạt động gặp mặt đầu Xuân năm mới giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An với đồng hương đang công tác và đã nghỉ hưu tại Hà Nội đã trở thành truyền thống nhiều năm nay. Qua đó, động viên khuyến khích các thế hệ con em người Nghệ An phấn đấu, rèn luyện ở các lĩnh vực công tác, vươn lên lập thân, lập nghiệp, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.



Lãnh đạo tỉnh và Ban liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tặng hoa chúc mừng các doanh nhân người Nghệ An có nhiều đóng góp tích cực. Ảnh: Nguyên Nguyên

* Sáng 27/2, tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An diễn ra Hội nghị kích cầu du lịch Nghệ An năm 2022. Phát biểu chào mừng Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long khẳng định hưởng ứng chương trình phát động du lịch nội địa và hướng dẫn thí điểm đón khách quốc tế giai đoạn 2 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và chủ trương mở cửa trở lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3/2022 của Chính phủ, Nghệ An xác định đây là thời điểm vàng để ngành Du lịch của tỉnh mở cửa trở lại và đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến thu hút du khách.

Lễ ký kết hợp tác Chương trình "Trở lại Bắc Trung bộ". Ảnh: Đình Tuyên

* Khi ngành du dịch chuẩn bị đón khách quốc tế trở lại, các điểm du lịch cộng đồng ở miền Tây xứ Nghệ cũng gấp rút sửa sang cơ sở hạ tầng để đảm bảo cho việc đón tiếp du khách.

Điểm du lịch thác 7 tầng tại xã Hạnh Dịch (Quế Phong) hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách trong thời gian tới. Ảnh: P.V

* Trong bài trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An khẳng định: Bằng tinh thần trách nhiệm và tấm lòng yêu thương người bệnh, đội ngũ thầy thuốc Nghệ An đã không ngừng nâng cao y đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Có nhiều chuyển biến rõ nét về y đức, y đạo có thể thấy rõ trên tất cả các lĩnh vực từ khám, chữa bệnh đến dự phòng…

PGS.TS Dương Đình Chỉnh đã đến kiểm tra công tác đón công dân từ các tỉnh, thành phía Nam trở về tại chốt cầu Bến Thủy 2 trước thời điểm cơn bão số 8 chuẩn bị đổ bộ. Ảnh: Thành Chung

* Đồng bào các dân tộc huyện rẻo cao Kỳ Sơn đang vào mùa thu hoạch gừng chính vụ, nhưng năm nay sản phẩm gừng ở đây giảm giá sâu, chỉ còn 6.000 đồng/kg.

Các điểm thu mua gừng cho bà con trên địa bàn xã Tà Cạ (Kỳ Sơn). Ảnh: Xuân Hoàng

* Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 26/02/2022 đến 18h00 ngày 27/02/2022, Nghệ An ghi nhận 1.397 ca dương tính mới với COVID-19. Trong đó có 297 ca cộng đồng; 1.100 ca đã được cách ly từ trước (1.093 ca là F1, 07 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).