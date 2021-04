Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/4

* Sáng 27/4, tại TP. Vinh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Để công tác vận động bầu cử được thống nhất, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An bố trí lịch tiếp xúc cử tri bắt đầu từ ngày 5/5 đến hết ngày 18/5/2021.

* Chiều 27/4, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh có buổi làm việc với Tòa Giám mục Giáo phận Vinh về một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ bầu cử này, có số lượng ứng cử viên là người Công giáo ở HĐND cấp xã: 567 người; HĐND cấp huyện: 33 người; HĐND cấp tỉnh: 3/138 người...

* Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Công tác Dân tộc (3/5/1946 – 3/5/2021), chiều 27/4, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức buổi gặp mặt cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số qua các thời kỳ.

* Ngày 27/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Công văn số 344-CV/TU, về việc sinh hoạt Đảng của đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã.

Đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh đã có 2.243 đồng chí công an chính quy được đưa về đảm nhiệm chức danh công an xã ở 460 xã, phường, thị trấn. Có 32 phường và 22 xã đã thành lập chi bộ công an; có 379 xã, phường, thị trấn có từ 3 đảng viên chính thức trở lên là công an chính quy và 11 xã hiện có dưới 3 đảng viên chính thức là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã.

* Sáng 27/4, Liên minh HTX Nghệ An tổ chức Hội nghị “Xúc tiến thương mại - kết nối cung cầu khu vực HTX" năm 2021. Các đại biểu đã trình bày các chuyên đề, tham luận, trong đó tập trung vào tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế HTX từng vùng, miền, những khó khăn về đầu ra đối với sản phẩm HTX, đồng thời mong muốn tăng cường việc kết nối, trao đổi, tìm kiếm thị trường với phương châm “Muốn thành công phải đi cùng nhau”.

* Những năm gần đây, tình trạng không chấp hành yêu cầu kiểm tra, chống người thi hành công vụ, đặc biệt với lực lượng Cảnh sát giao thông diễn biến phức tạp. Tính chất các vụ việc ngày càng nghiêm trọng, manh động và liều lĩnh...

Theo ông Võ Minh Đức - Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, những trường hợp cố tình không chấp hành yêu cầu kiểm tra, cố tình chống người thi hành công vụ, phải xử lý nghiêm, bởi đây là hành vi coi thường, thậm chí thách thức pháp luật. Cùng đó, các cấp cần nghiên cứu, sửa đổi quy định pháp luật để có mức xử phạt tương xứng.