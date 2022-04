Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính; Các điểm du lịch sẵn sàng phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5; Nhiều trường THPT công lập ở Nghệ An không tuyển sinh NV2,NV3; Hai học sinh Nghệ An được lọt vào đội tuyển Việt Nam tham dự các Kỳ thi Olympic… là những thông tin nổi bật ngày 27/4.