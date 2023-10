Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/10

(Baonghean.vn) - Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu có chiều dài tuyến 50 km, đi qua 2 tỉnh Thanh Hóa (6,5 km) và Nghệ An (43,5 km) đưa vào khai thác đã rút ngắn thời gian từ Nghệ An đi Thủ đô Hà Nội còn 3,5 giờ, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho Nghệ An.