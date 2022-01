Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/1

* Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022), mừng Xuân Nhâm Dần 2022, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;…



Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

* UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 27/1/2021 về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Nghệ An năm 2021. Trong số 139 sản phẩm OCOP năm 2021 có 14 sản phẩm được công nhận đạt hàng 4 sao; 125 sản phẩm được công nhận đạt hạng 3 sao. Đặc biệt, có 1 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao đang được trình Hội đồng Thẩm định, đánh giá cấp Trung ương xem xét.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An giới thiệu sản phẩm OCOP của địa phương đến các đơn vị trong và ngoài nước. Ảnh: Quang An

* Theo thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, từ ngày 01/01/2021- 31/12/2021, số xe ô tô đăng ký mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 16.624 xe.

Một góc TP.Vinh. Ảnh: Lê Thắng

* Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 27/01 đến 6h00 ngày 28/01/2022, Nghệ An ghi nhận 57 ca dương tính mới với COVID-19 tại 13 địa phương (TP. Vinh: 24, Con Cuông: 6, Diễn Châu: 5, Thái Hòa: 4, Cửa Lò: 3, Tương Dương: 3, Quỳ Châu: 3, Quỳnh Lưu: 3, Hoàng Mai: 2, Quỳ Hợp: 1, Nghi Lộc: 1, Thanh Chương: 1, Anh Sơn: 1).

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* TS. BSCKII Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cảnh báo Tết này, nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trên diện rộng là rất lớn. Nguy cơ dịch đến từ dịch nội tại và người dân từ các địa phương có dịch về quê ăn Tết.

Kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân Covid-19 tại cơ sở điều trị tuyến huyện dịp Tết. Ảnh: Thành Chung

* Cận Tết, các đơn vị chuyên về dịch vụ vệ sinh phải vận hành hết công suất mới đủ đáp ứng nhu cầu của khách. Nhu cầu người dân tăng cao nên đây cũng là mùa “cao điểm” làm ăn của những công ty chuyên về dịch vụ này.