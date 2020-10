Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/10

* Ngày 28/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung có Công điện khẩn số 40/CĐ-UBND về việc khẩn trương ứng phó với bão số 9. Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ, hạn chế thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhân dân, Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (PCTT - TKCN) yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 1490/CĐ-TTg ngày 27/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn cấp ứng phó với bão số 9; Công điện số 39/CĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tập trung ứng phó với bão số 9…

Phường Trường Thi (TP Vinh) huy động lực lượng dân quân và tự vệ dân phố nạo vét miệng cống rãnh dễ gây ách tắc dòng chảy trong chiều 28/10. Ảnh: P.V * Nghệ An phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn vay WB. Đó là thông tin được nêu ra tại Hội nghị trực tuyến giữa các bộ, ngành, các địa phương với WB về giải ngân kế hoạch vốn năm 2020. Tại Hội nghị, tỉnh Nghệ An cũng đề xuất cắt giảm đối với kế hoạch vốn được giao bổ sung năm 2019 do không có nhu cầu sử dụng.



Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại đầu cầu Nghệ An. Ảnh: Thu Huyền

* Mở rộng nội dung chương trình "Phòng giúp phòng, trường giúp trường" với các huyện miền núi Nghệ An. Đây là chương trình được triển khai nhằm thực hiện cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa” do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động.

Trường THPT Lê Viết Thuật trao quà hỗ trợ cho Trường THPT Tương Dương 1. Ảnh: PV

* Các dự án di dời khẩn cấp vẫn trong tình trạng "đủng đỉnh". Nghệ An là một trong những địa phương thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất mỗi khi mưa bão, nhiều địa bàn bị tác động nặng nề cần di dời khẩn cấp. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần xây dựng dự án tái định cư ở các vùng có nguy cơ cao mang tính cấp bách, đảm bảo an toàn cho người dân. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều dự án di dân khẩn cấp đang quá chậm, gây bức xúc cho người dân.

Dự án di dân khẩn cấp vùng thiên tai sạt lở đất xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp đang đầu tư dang dở. Ảnh: Mai Hoa

* Dù không phải là tâm bão, nhưng khu vực Nam Nghệ An sẽ có mưa rất to khi bão số 9 đổ bộ, do đó, bà con tiểu thương chợ Vinh - khu vực từng ngập úng nặng nề nhất TP.Vinh đã vận chuyển hàng về nhà, nghỉ bán hàng trước khi bão đổ bộ.

Lực lượng BQL chợ Vinh cùng tiểu thương gấp rút vận chuyển hàng về nhà trong sáng 28/10. Ảnh: Q.A

* Công an huyện Đô Lương đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính đối với Lê Anh Thắng trú tại xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương vì hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội”.