Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/10

* Ngày 28/10, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tiếp tục với việc thảo luận trực tuyến về Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và một số dự luật khác.

Đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An dự họp tại điểm cầu trụ sở Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 28/10, tại TP. Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Nghệ An năm 2021. Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Nghệ An năm 2021 diễn ra trong 2 ngày (28 và 29/10) là dịp để các báo cáo viên, tuyên truyền viên rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Trao Giấy chứng nhận cho các thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: Thanh Lê

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 61-KH/TU, ngày 27/10/2021 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ Liên Mậu, xã Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh tư liệu

* Sáng 28/10, tại kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã xem xét, quyết định về kế hoạch đầu tư 332 công trình trung hạn và quyết định chủ trương đầu tư 28 công trình, dự án.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Mai Hoa

* Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-10, TP. Vinh điều chỉnh cấp độ dịch, xã Hưng Lộc thành vùng đỏ. Trong khi đó, huyện Hưng Nguyên cần tập trung truy vết, tránh bỏ sót F1.

Một con đường đang bị phong tỏa ở xã Hưng Lộc. Ảnh: Tiến Hùng

* Trong diễn biến liên quan, sáng 28/10, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Sở Y tế Nghệ An đề nghị phối hợp tham mưu tổ chức tiêm vắc-xin cho hơn 300.000 học sinh toàn tỉnh.