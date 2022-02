Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/2

* Chiều 28/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2022.



Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 445-QĐNS/TW ngày 8/2/2022 của Ban Bí thư chuẩn y Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Phan Đại Nghĩa. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 28/2, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2022.

Tại cuộc làm việc, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về đề nghị xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh năm 2022 do UBND tỉnh trình. Theo đó, tại cuộc làm việc, UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét phê duyệt danh mục 36 nội dung xây dựng nghị quyết trình HĐND tỉnh năm 2022 để kịp thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Cũng tại phiên làm việc, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất đề cương Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

Theo đó, đề cương gồm 5 phần chính, trong đó nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm đổi mới công tác tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh; các hoạt động giám sát; hoạt động của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh; công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; xử lý, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác thông tin tuyên truyền; nâng cao hiệu quả phối hợp công tác của HĐND tỉnh với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về đề xuất nội dung giải trình tại phiên họp tháng 5/2022. Sau khi các đại biểu thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý thống nhất lựa chọn nội dung giải trình là kết quả thực hiện sắp xếp, sử dụng và quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh ở những đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp sau sáp nhập: Thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý kết luận các nội dung liên quan tại phiên họp. Ảnh: Thành Duy

* Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, đợt rét đậm, rét hại những ngày vừa qua khiến cho trên 800 con gia súc chủ yếu trâu, bò, lợn, dê… bị chết, chủ yếu tập trung tại các huyện miền núi rẻo cao Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu…

Trước tình hình đó, lãnh đạo Sở NN&PTNT Nghệ An cho biết, sẽ tham mưu UBND tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ nông dân có gia súc chết do rét. Cụ thể: Theo Quyết định 48/2017/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì những trường hợp trâu, bò, gia cầm chết vì đợt rét đậm, rét hại vừa qua sẽ nằm trong chính sách hỗ trợ của tỉnh.

Trâu chết do giá rét những ngày vừa qua tại Kỳ Sơn. Ảnh: CTV

* Tiếp tục thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, sáng 28/2 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An cho biết: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 27/02/2022 đến 6h00 ngày 28/02/2022), Nghệ An ghi nhận 1.459 ca dương tính mới với Covid-19; có 258 ca cộng đồng; 1.201 ca đã được cách ly từ trước (1.173 ca là F1, 26 ca trong khu cách ly, 02 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).

Các địa phương có số bệnh nhân cao nhất trong 12 giờ qua: Diễn Châu, Nghi Lộc, TP Vinh, Nghĩa Đàn, Thanh Chương.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Q.A

* Ở một diễn biến liên quan, huyện Anh Sơn đã quyết định dừng hoạt động nhiều dịch vụ để phòng dịch. Đến thời điểm này tại huyện Anh Sơn có 19/21 địa phương được xác định vùng đỏ.

Cấp độ dịch mới nhất trên địa bàn huyện Anh Sơn. Ảnh: Q.A

* Sở Y tế Nghệ An vừa có Công văn số 801/SYT-QLD về việc kinh doanh thuốc kháng virus điều trị Covid-19 gửi phòng y tế huyện/thành phố/thị xã và các cơ sở kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Công văn có nêu: Theo quy định tại Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc quy định đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú, các thuốc kháng virus sử dụng điều trị người bệnh Covid-19 (Favipiravir, Remdesivir, Molnupiravir, Nirmatrelvir kết hợp với Ritonavirl) là những thuốc chỉ được bán khi có đơn của bác sĩ. Việc bán thuốc kháng virus sử dụng điều trị người bệnh Covid-19 mà không có đơn của bác sĩ là trái quy định.