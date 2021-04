Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/4

* Sáng 28/4, trong chương trình phiên họp thường kỳ tháng 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghệ An cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình tưởng niệm liệt sĩ tỉnh. Theo đó, về loại hình, công trình được xác định là Đền thờ liệt sĩ tỉnh Nghệ An. Vị trí công trình tại khu vực phía Đông Nam núi Dũng Quyết, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, với diện tích 2,7 ha. Về chủ thể được thờ tự, công trình sẽ thờ các liệt sĩ người Nghệ An và liệt sĩ các địa phương khác đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Quyết định về việc truy tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho em Lương Mạnh Tuấn, học sinh lớp 7A3, Trường THCS Hạnh Thiết, huyện Quỳ Châu đã dũng cảm hy sinh cứu bạn thoát khỏi đuối nước.

Trao tặng "Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tới người thân của gia đình em Lương Mạnh Tuấn. Ảnh: Lương Nga

* Trước nguy cơ dịch Covid-19 có thể xâm nhập vào nội địa, các đồn biên phòng trên tuyến biên giới Việt - Lào ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã và đang triển khai nhiều giải pháp để đấu tranh, ngăn chặn dịch bệnh; Sở Du lịch Nghệ An cũng đã có văn bản chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch tại các điểm tham quan, cơ sở lưu trú và dịch vụ kinh doanh du lịch.

Các cơ sở lưu trú ở thị xã Cửa Lò thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh tư liệu: Công Kiên

* Sở Công Thương Nghệ An vừa có văn bản gửi Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường và UBND các huyện, thành, thị về việc tăng cường kiểm tra, ngăn chặn hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép. Theo Sở Công Thương, thời gian gần đây, cơ quan báo chí và người dân phản ánh, có một số doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, sử dụng mạng xã hội, các trang điện tử để huy động tài chính theo phương thức đa cấp, nhằm thu lợi bất chính như dự án Cowd1, MyAladinzs, WinsBank, Lion Group…

Hệ thống kinh doanh Jeunesse rầm rộ lôi kéo khách hàng ở Nghệ An. Ảnh: TH

* Sáng 28/4/2021, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Đêm qua đơn vị vừa phá thành công chuyên án ma túy, bắt 1 đối tượng cùng 5 kg ma túy dạng đá.