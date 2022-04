Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/4

* Sáng 28/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý I về tình hình, kết quả thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; triển khai nhiệm vụ quý II/2022.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

* Chiều 28/4, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ GD&ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030".

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 28/4, đoàn công tác của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Nghệ An thừa lệnh của Chủ tịch nước và sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức chương trình trao Thư khen của Chủ tịch nước và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Nguyễn Hữu Hiền - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương đã cứu sống 3 thanh niên đuối nước trên sông Giăng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh thừa lệnh của Chủ tịch nước trao tặng Thư khen của Chủ tịch nước tới ông Nguyễn Hữu Hiền. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Về Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết thêm: Năm nay mỗi thí sinh sẽ được đăng ký 3 nguyện vọng (thời gian đăng ký từ ngày 12/5 - 14/5). Đến ngày 19/5, Sở sẽ thông báo phương thức tuyển sinh của các trường và tỷ lệ trúng tuyển. Sau thời điểm này, nếu học sinh muốn thay đổi nguyện vọng có thể nộp “Đơn thay đổi nguyện vọng” trực tiếp trong giờ hành chính hoặc chuyển phát nhanh theo đường bưu điện về Sở (qua phòng Khảo Thí và Kiểm định chất lượng). Hạn cuối cùng để nộp đơn thay đổi nguyện vọng là trước 17h ngày 27/5/2022.

Thi vào lớp 10 trường chuyên tại điểm thi trường Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Đức Anh

* Sau thời gian thi công rầm rộ, những mét hầm cuối nhánh trái hầm Trường Vinh trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu đã được đào thông vào ngày 28/4/2022. Hầm Trường Vinh thuộc gói thầu XL01, dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu với tổng mức đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng. Hầm đi qua núi Mồng Gà nối từ địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa đến xã Quỳnh Vinh, TX. Hoàng Mai, Nghệ An.